أوقاف الإسماعيلية : توجيه الأئمة للحديث عن ترشيد مياه الشرب بالمساجد

أوقاف الإسماعيلية : توجيه الأئمة للحديث عن ترشيد مياه الشرب بالمساجدالأربعاء، 21 مارس 2018 11:11 ص
وكيل الاوقاف بالاسماعيليه
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال إبراهيم رمضان المنسق الإعلامي بمديرية أوقاف الإسماعيلية أن الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أصدر توجيهات لأئمة المساجد بنطاق المحافظة،على الحديث عن ترشيد مياه الشرب، خلال خطبة الجمعة، والدروس اليومية بالمساجد، التي تتم بعد الصلاة.
وذلك ضمن المبادرة التي وضعتها وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فى بيان له اليوم، إلى أن الترشيد في استهلاك مياه الشرب وعدم الإسراف فيها من قواسم الشريعة الإسلامية، عملاً بقولة تعالى (كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) وقوله صلى الله علية وسلم عندما مر بالصحابي الجليل سعد رضى الله عنة وهو يتوضأ فقال له، ما هذا السرف فقال أفي الوضوء إسراف قال نعم، وأن كنت على نهر جار،والهدف من توجيه الأئمة للحديث عن ترشيد مياه الشرب،هو توعية المواطنين والنشء لغرس المفاهيم، والقيم البيئية داخل جميع طوائف المجتمع، والتوعية بأهمية الحفاظ على المياه،والتعرف على مراحل التنقية والجهود المبذولة لتوصيل كوب ماء نقي لكل مواطن الأمر الذى فيه الجهد المادي والبشرى ونقل هذه الثقافة إلى كل منزل وأسرة، والإرشاد لسبل الحفاظ عليها وتقليل الفاقد منها والابتعاد عن أي سلبيات تؤدي للإسراف في المياه.
وأكــد بـــدران أن المديرية تقوم يومياً بعقد ندوات توعوية بمراكز الشباب، بالإضافة الى المساجد للتحدث عن ترشيد المياه وكيفية الحافظ عليها في كل مكان، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
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