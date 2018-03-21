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أوركسترا النور والأمل للمكفوفات يفتتح حفل الأم المثالية بحضور الرئيس

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:33 ص
أوركسترا النور والأمل للمكفوفات يفتتح حفل الأم المثالية بحضور الرئيس الرئيس السيسي وقرينته فى حفل المرأة المصرية والأم المثالية





كتب محمد شعلان - ريهام عبد الله
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بدأت احتفالية تكريم المرأة المصرية 2018 وتكريم الأم المثالية بعزف أوركسترا النور والأمل للمكفوفات، بقيادة المايسترو محمد سعد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

يذكر أن الرئيس السيسي كان قد وصل إلى مقر الاحتفال فى فندق الماسة قبل قليل، وحرص على التقاط صورة تذكارية مع الأمهات المثاليات، اللواتى سيتم تكريمهن خلال الاحتفالية المقامة بالتزامن مع عيد الأم.


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