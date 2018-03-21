أهم 10 بوستات.. حساب الرئيس على فيس بوك ينشر رسائل احتفالية المرأة المصرية

أهم 10 بوستات.. حساب الرئيس على فيس بوك ينشر رسائل احتفالية المرأة المصريةالأربعاء، 21 مارس 2018 07:00 م
كتبت – شرويت ماهر
تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
1- حساب الرئيس السيسى" على "فيس بوك" ينشر أهم 9 رسائل فى احتفالية المراة المصرية
2- الهضبة ينشر صورته مع والدته ويهنئ أمهات مصر بعيد الأم برسالة صوتية
3- محمد بن راشد يحتفل بعيد الأم مع أرملة شهيد إماراتية
4- نادى سموحة يعلن تكريم كل أمهات الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة
5- ولى عهد الأردن مهنئا والدته بعيد الأم: حواء هى المثال الأصدق للتضحية
6- فيديو..احتشاد الجماهير حول محمد رمضان خلال تصوير نسر الصعيد بمصر الجديدة
7- مصطفى شعبان يحتفل بعيد الأم بلافتات فى شوارع القاهرة
8- مفوضية اللاجئين توجه رسالة معايدة للأمهات اللاجئات بمشاركة بعض الشخصيات الإعلامية والفنية
9- خالد النبوى يزور نادية لطفى فى عيد الأم ويهديها نسخة من "واحة الغروب"
10- سيرين عبد النور فى عيد الأم: بشكر ربى على نعمة الأمومة
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