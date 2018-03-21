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أهم 10 بوستات.. حساب الرئيس على فيس بوك ينشر رسائل احتفالية المرأة المصرية

الأربعاء، 21 مارس 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.. حساب الرئيس على فيس بوك ينشر رسائل احتفالية المرأة المصرية الرئيس السيسى فى احتفالية المرأة المصرية





كتبت – شرويت ماهر
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1- حساب الرئيس السيسى" على "فيس بوك" ينشر أهم 9 رسائل فى احتفالية المراة المصرية

السيسى 1
 
السيسى 2
 

2- الهضبة ينشر صورته مع والدته ويهنئ أمهات مصر بعيد الأم برسالة صوتية

عمر دياب

 

3- محمد بن راشد يحتفل بعيد الأم مع أرملة شهيد إماراتية

71505-بن-راشد

 

4- نادى سموحة يعلن تكريم كل أمهات الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة

فرج عامر
 

 

5- ولى عهد الأردن مهنئا والدته بعيد الأم: حواء هى المثال الأصدق للتضحية

ولى العهد
 

 

6- فيديو..احتشاد الجماهير حول محمد رمضان خلال تصوير نسر الصعيد بمصر الجديدة

7- مصطفى شعبان يحتفل بعيد الأم بلافتات فى شوارع القاهرة

مصطفى شعبان
 

 

8- مفوضية اللاجئين توجه رسالة معايدة للأمهات اللاجئات بمشاركة بعض الشخصيات الإعلامية والفنية

 

9- خالد النبوى يزور نادية لطفى فى عيد الأم ويهديها نسخة من "واحة الغروب"

خالد النبوى
 

10- سيرين عبد النور فى عيد الأم: بشكر ربى على نعمة الأمومة

سيرين عبد النور
 

 


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سيرين عبد النور

مصطفى شعبان

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