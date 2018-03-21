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"أنون" يشعل النيران فى شقة ماسح أحذية بسبب خلافات عائلية بالمقطم

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:27 م
"أنون" يشعل النيران فى شقة ماسح أحذية بسبب خلافات عائلية بالمقطم اشعال النيران فى شقه- ارشيفية





كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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أشعل عاطل وشهرته "أنون" النيران فى شقة ماسح أحذية انتقاماً منه لوجود خلافات عائلية بينهما بمنطقة المقطم.

 

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من عماد .م.ك.ز. 43 سنة ماسح أحذية يفيد بتضرره من محمد.ع.م.م وشهرته " أنون " 24 سنة عاطل شقيق زوجة شقيقه" ، لقيامه بإضرام النيران بباب الشقة سكنه نتج عنها احتراق الباب وامتد الحريق لصالة الشقة، مما أدى إلى حدوث تلفيات بأنترية وجهاز تليفزيون و2 شباك.

 

وأضاف بإصابة نجله هانى 14 سنة طالب " بحروق بالظهر والوجه واليدين من الدرجة الرابعة"، وتمكن بمساعدة الأهالى من السيطرة على الحريق، بسبب خلافات عائلية بينهما.

 

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، فتم إعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم  أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بأنه نظرا لوجود خلافات عائليه بينه وبين المجنى عليه وتعدي الأخير على والدته بالسب والشتم وضرب شقيقته مما آثار حفيظته، فقام بإعداد جركن به سائل الكيروسين  وانتظر حتى فجر اليوم وتوجه لمسكن المجنى عليه وقام بسكب سائل الكيروسين على باب الشقة وإشعال النيران به انتقاماً منه وفر هاربا،  وأضاف بتخلصه من الجركن بإلقائه بالطريق العام، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق .

 

 


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