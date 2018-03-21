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أمن المطار يستقبل 22 مرحلا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:08 م
أمن المطار يستقبل 22 مرحلا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل مطار القاهرة - أرشيفية





كتب محمد طنطاوى
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استقبلت السلطات الامنية بمطار القاهرة الدولى 22 مرحلا مصريا بعد اقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة داخل المملكة العربية السعودية.
 
وافاد مصدر بالمطار أن 22 مرحلا وصلوا على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة، وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لامن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية. 
 
وأقر المرحلون في المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الامنية السعودية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والاقامة.  
 
 
 
 

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