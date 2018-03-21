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الأربعاء، 21 مارس 2018 02:41 م
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أمن الجيزة يجرى تحريات حول أصحاب مجزر حمير مذبوحة بكرداسة

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:16 م
أمن الجيزة يجرى تحريات حول أصحاب مجزر حمير مذبوحة بكرداسة حمير مذبوحة-ارشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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قال مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة إنه جارى إجراء التحريات حول أصحاب مجزر الحمير الذى تم ضبطه بكرداسة يحتوى على رؤوس الحمير المذبوحة .

 

وأضاف المصدر أن لجنة مكونة من الطب البيطرى والحى والتموين والمرافق أجرت معاينة لمكان المجزر الكائن بمنطقة الطريق الأبيض، وهو عبارة عن قطعة أرض بمنطقة خالية من السكان، يحيط بها سور، وتم العثور بداخله على حمير مذبوحة، تمهيدا لتقديم تقرير عن محتوياته.

 

 


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حمير مذبوحة

كرداسة

أمن الجيزة

مجزر حمير




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