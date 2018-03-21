أمن الإسماعيلية يكشف لغز مقتل تاجر مواشى فى أبو صوير







الإسماعيلية - صبرى غانم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز أبو صوير لغز العثور على جثة تاجر مواشى مصابة بكسر فى الجمجمة، وملقاة أمام حظيرة منزله بدائرة مركز أبو صوير.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد هشام مروان مأمور مركز أبو صوير، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى الاسماعيلية الجامعى، تفيد بوصول المجنى عليه "عبد المنعم محمود راغب منصور" 69 عاما، تاجر مواشى مقيم أبو سلطان ــ دائرة مركز أبوصوير، مصاب (كسر بقاع الجمجمة)، توفى أثناء إجراء الإسعافات، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى.

وبسؤال نجله، " محمد" 23 عاما، عامل مقيم ذات العنوان، قرر أنه أثناء قيام والده بالتصدى لأربعة أشخاص مجهولين حال قيامهم بالشروع فى سرقة حظيرة المواشى خاصتهم قام أحدهم بالتعدى عليه بألة حادة محدثاً إصابته، التى أودت بحياته ولاذوا بالفرار، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية، ضم العميد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية، والرائد أحمد عبد الله رئيس مباحث أبو صوير، ومعاونيه النقباء محمد جمال ومحمد أدريس معاونى المباحث.

ودلت تحريات فريق البحث، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه، بسبب عدم إعطائه مبالغ مالية للإنفاق، وخاصة أنه مديون بالمال لعدد من أصدقائه، فقرر التخلص من والده باستخدام سلاح أبيض "سنجة".

وتم القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات انهار واعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.