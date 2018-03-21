أمن الإسكندرية يضبط مخللات وأجبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى







الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط "ط م ا" 56 سنة المدير المسئول عن محل مخللات "بدون ترخيص" بدائرة قسم ثان الرمل، وضُبط 34 برميل بإجمالى وزن "2.660" طن من المخللات، تحرر المحضر جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان الرمل، وجارى العرض على النيابة، و"ى ع ح" 45 سنة تاجر مقيم دائرة قسم أول المنتزه مستقلاً السيارة رقم س د ل مصر محملة بكمية قدرها "443" كجم من "الجبن الأبيض – الجبن الرومى" أثناء سيره بمنطقة المندرة - دائرة قسم ثان المنتزه، وتحرر المحضر جنح قسم ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط "ع م ع" 33 سنة تاجر مقيم دائرة قسم ثان المنتزه مستقلاً السيارة رقم س ع ف 5394 مصر محملة بكمية قدرها "990" كجم من المخللات المتنوعة أثناء سيره بمنطقة المندرة دائرة قسم ثان المنتزه، وتحرر المحضر جنح قسم ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة، و"م ف م" 34 سنة تاجر مقيم مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ مستقلاً السيارة رقم 25735 نقل كفر الشيخ محملة بكمية قدرها "1.2" طن جبن ومنتجات ألبان داخل عبوات بدون ثمة بيانات أثناء سيره بدائرة قسم ثان المنتزه، وتحرر المحضر جنح قسم ثان المنتزه وجارى العرض على النيابة .

وفى مجال السلع مجهولة المصدر، تم ضبط "ع ا م" 50 سنة المدير المسئول عن مصنع جوارب "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة محرم بك، وضُبط "97200" جورب غير مطابق للمواصفات وبدون ثمة بيانات تجارية، وتحرر المحضر جنح قسم محرم بك، وجارى العرض على النيابة، و"م ا م" 41 سنة صاحب فرش لبيع زيت الطعام بدائرة قسم محرم بك، وضُبط عدد "1.8" طن زيت طعام مجهول المصدر، تحرر المحضر جنح قسم محرم بك، وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال الغش التجارى، تم ضبط "ا غ م" 60 سنة المدير المسئول عن مصنع ملابس "بدون ترخيص" بدائرة قسم محرم بك، وضُبط 10800 قطعة ملابس داخلية غير مطابق للمواصفات، وتحرر المحضر جنح قسم محرم بك، وجارى العرض على النيابة.

وبمناسبة قرب أعياد الربيع "شم النسيم" وأعياد الإخوة الأقباط، فقد قام ضباط الإدارة بحملة بدائرة وسط المدينة بالاشتراك مع إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية للمرور على محلات وتجار بيع الأسماك المملحة والمدخنة، وتم سحب عينات من الأسماك المعروضة لإرسالها لمعامل التحليل بوزارة الصحة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وذلك حفاظاً على الصحة العامة، بيانها "خ م ف" المدير المسئول عن محل فسخانى بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وتم سحب "1" عينة سمك بورى مملح "فسيخ" بمعرفة مفتشى الأغذية لإرسالها لمعامل التحليل بوزارة الصحة، وتم التحفظ على "40" كجم فسيخ بها تغير فى الخواص الطبيعية، تحرر المحضر إدارى قسم ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

وضبط "م ع م" المدير المسئول عن محل فسخانى بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وتم سحب عدد " 1" عينة سمك بورى مملح " فسيخ " بمعرفة مفتشى الأغذية لإرسالها لمعامل التحليل بوزارة الصحة وتم التحفظ على " 70 " كجم سمك بورى مملح بها تغير فى الخواص الطبيعية، وتحرر المحضر إدارى قسم ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

فى مجال ممارسة مهنة الكاتب العمومى بدون ترخيص، ضبط 2 قضية ممارسة مهنة الكاتب العمومى بدون ترخيص، وفى مجال سحب عينات من المطاحن، وتم سحب 7 عينات "دقيق بلدى – قمح – ردة ناعمة" لتحليلها بمعامل وزارة التموين، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط 6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة، وفى مجال عدم حمل شهادة صحية، وتم ضبط 10 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة.