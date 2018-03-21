أمريكا تفرض عقوبات على 15 كيانا مرتبطا بقطاع النفط فى جنوب السودان

أمريكا تفرض عقوبات على 15 كيانا مرتبطا بقطاع النفط فى جنوب السودانالأربعاء، 21 مارس 2018 06:54 م
وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز
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فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على 15 كيانا فى جنوب السودان مرتبطا بقطاع النفط، وقالت إن تلك الكيانات مصادر مهمة للإيرادات التى تساعد فى تأجيج الحرب الأهلية فى البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان، "بوضع تلك الكيانات على قائمة وزارة التجارة الأمريكية، ستفرض الولايات المتحدة ضرورة الحصول على ترخيص لكل الصادرات ولإعادة التصدير ولنقل أى سلع أمريكية المنشأ إلى تلك الكيانات"، وأضافت أنها ستنشر أسماء الشركات يوم الخميس.
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