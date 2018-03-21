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الأربعاء، 21 مارس 2018 01:06 م
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ألمانيا تطالب تركيا الالتزام بالقانون الدولى إزاء عفرين السورية

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:06 م
ألمانيا تطالب تركيا الالتزام بالقانون الدولى إزاء عفرين السورية جندى تركى فى عفرين -أرشيفية





رويترز
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قال متحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، يجب الالتزام بالقانون الدولي فيما يتعلق بالحملة التركية في عفرين السورية


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