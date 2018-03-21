video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 11:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أفريكوم تؤكد مصرع 2 من مسلحى الشباب فى غارة أمريكية على جنوب الصومال

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:17 م
أفريكوم تؤكد مصرع 2 من مسلحى الشباب فى غارة أمريكية على جنوب الصومال مسلحى حركة الشباب





(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت قيادة القوات الأمريكية فى أفريقيا " أفريكوم " اليوم مصرع اثنين من عناصر حركة " الشباب "المتمردة وإصابة ثلاثة أخرين خلال غارة جوية أمريكية وقعت مؤخرا على جنوب الصومال .

وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية أن " افريكوم "اوضحت فى بيان أصدرته اليوم أن الغارة الأمريكية استهدفت مواقع حركة الشباب بالقرب من بلدة " مبارك " الزراعية الواقعة جنوب غرب مقديشيو ، مشيرة إلى أن الغارة نفذت بالتنسيق مع حكومة الصومال .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غارة جوية تقتل مسلحين اثنين من حركة الشباب جنوب الصومال

خالد عزب: مصر تدعم الصومال ثقافيا وشعبيا وتركيا تبحث عن مكاسبها فقط

افريكوم

الصومال

مسلحى الشباب

حركة الشباب

امريكا




لا تفوتك
قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة