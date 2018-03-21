أفريكوم تؤكد مصرع 2 من مسلحى الشباب فى غارة أمريكية على جنوب الصومال

أفريكوم تؤكد مصرع 2 من مسلحى الشباب فى غارة أمريكية على جنوب الصومالالأربعاء، 21 مارس 2018 11:17 م
مسلحى حركة الشباب
(أ ش أ)
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أكدت قيادة القوات الأمريكية فى أفريقيا " أفريكوم " اليوم مصرع اثنين من عناصر حركة " الشباب "المتمردة وإصابة ثلاثة أخرين خلال غارة جوية أمريكية وقعت مؤخرا على جنوب الصومال .
وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية أن " افريكوم "اوضحت فى بيان أصدرته اليوم أن الغارة الأمريكية استهدفت مواقع حركة الشباب بالقرب من بلدة " مبارك " الزراعية الواقعة جنوب غرب مقديشيو ، مشيرة إلى أن الغارة نفذت بالتنسيق مع حكومة الصومال .
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