أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-3-2018 تراجع كبير لليورو والدولار ثابت







كتبت- هبة حسام

بعد أن سجلت ارتفاعاً على مدار تعاملات الأمس، تراجعت أسعار العملات بشكل كبير خلال التعاملات الصباحية لليوم الأربعاء 21-3-2018، خاصة اليورو الأوروبى، فيما واصل سعر الدولار والريال السعودى وسط تراجع أسعار العملات الأخرى، استقرارهما أمام الجنيه المصرى.

ومقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، انخفض سعر كل من اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى، وكذلك سعر الدينار الكويتى، بينما ثبت سعر الدولار والريال عند سعر إغلاق الأمس، وجاءت أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم، وفقاً لبيانات عدد مختلف من البنوك، كالتالى..

أولاً: سعر الدولار فى مصر

واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء، استقراره عند سعر ختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وجاء فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، على رأسها البنك المركزى الذى ينشر متوسط سعر الدولار فى السوق المحلى، كما يلى..

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5739 جنيه للشراء

17.6717 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم بشكل كبير أمام الجنيه المصرى، بعد الارتفاع الذى شهده فى تعاملات الأمس، وسجل فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، 21.48 جنيه للشراء، و 21.68 للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

تراجع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، 24.56 جنيه للشراء، و 24.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتى

سجل سعر الدينار الكويتى انخفاضاً اليوم أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر إغلاق الأمس فى البنوك، وسجل فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، 58.49 للشراء ، و 58.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

مستمراً ف ثباته، سجل سعر الريال السعودى استقراراً أمام الجنيه المصرى، ولم يتغير عن سعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى.

البنك الأهلى: مشكلة الدولار انتهت.. و28 مليون جنيه حصيلة شهادة أمان

ومن ناحية أخرى، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن أزمة توفر الدولار فى مصر انتهت وأصبحت من الماضى، مؤكدًا على توفر الدولار بالبنوك لتمويل الاستيراد والسفر للخارج، لافتًا إلى أن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، تقدر بنحو 18 ألف شهادة، بحصيلة إجمالية تساوى نحو 28 مليون جنيه.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "بنكنوت"، أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، الذى يذاع عبر إذاعة "نغم إف إم"، أن حجم التمويلات التى منحها البنك الأهلى المصرى ضمن مبادرة التمويل العقارى ارتفعت إلى 3 مليارات جنيه حيث تم منح التمويلات التى تجاوزت المليار الثالث إلى نحو 31.5 ألف عميل ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى والتى تستهدف محدودى ومتوسطى الدخل.