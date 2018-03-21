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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-3-2018 فى مصر

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:35 م
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-3-2018 فى مصر الذهب - صورة ارشيفية





كتب إسلام سعيد
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شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-3-2018 فى مصر استقرارا ملحوظا عند 644 جنيها للجرام حتى صياغة التقرير، تزامنا مع استقرار السعر العالمى للأوقية والتى تحركت دولارا واحد لتسجل 1316 دولار.

 

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 552 جنيها

عيار 21: 644 جنيها

عيار 24: 736 جنيها

الجنيه الذهب: 5152 جنيها

الأوقية : 1315 دولارا

مبيعات الذهب ليلة عيد الأم
 

ولم ترتفع حركة مبيعات الذهب ليلة احتفالات عيد الأم، حيث انخفضت حركة المبيعات عن نفس الوقت من العام الماضى بنسبة 60 % لتشهد بعض المحافظات ركود ملحوظ وفق تصريحات إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب فى الغرفة التجارية.

 

 

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

سعر الذهب
 

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

 

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 

 


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