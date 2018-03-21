أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 21 - 3 -2018







كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 21-3-2018.

البورصة توقف التداول على 16 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أسمنت سيناء، الإسكندرية للزيوت المعدنية، القلعة للاستشارات المالية، رواد السياحة، المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، بلتون المالية القابضة، العالمية للاستثمار والتنمية، الملتقى العربى للاستثمارات، مطاحن مصر العليا، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الإسكندرية للخدمات الطبية، مصر بنى سويف للأسمنت، ايديتا للصناعات الغذائية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الأهرام للطباعة والتغليف.

البورصة تخسر 207 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 207 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 970.369 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.8 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 13.96 مليون جنيه، 91.3 مليون جنيه، 74.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 62.9 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، 102.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 17147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.80% عند مستوى 2889 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 17213 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 880 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 487 نقطة.

وارتفعت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 84 شركة، ولم تتغير 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 13.99 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.81%

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 26.48 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.29%

- رواد السياحة بسعر إغلاق 12.01 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.98%

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك بسعر إغلاق 23.73 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.26%

- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 29.17 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.72%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 11.70 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.58 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.40%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.27 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.09%

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 137.91 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 4.31 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.43%