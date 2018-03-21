أستاذ نساء وتوليد: لدينا داخل مصر تشوهات خلقية نادرة لا أحد يراها فى العالم







كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة أميمة إدريس، أستاذ النساء والتوليد بطب القاهرة، ورئيس وحدة طب الجنين بطب قصر العينى، خلال مؤتمر صحفى نظمته إحدى شركات الأدوية اليوم، الأربعاء، أن الفيتامين الجديد الذى تم طرحه فى السوق المصرى مؤخرا، يحتوى على الفوليك أسيد، والحديد والكالسيوم فى كبسولة واحدة مركبة، وهى ميزة موجودة فى هذا الفيتامين، بحيث يمكن تناوله بمفرده لأنه يحتوى على كل الفيتامينات فى كبسولة واحدة مؤكدة أنه يمنع التشوهات الخلقية.

وأشارت إلى أن نسب زواج الأقارب فى مصر يبلغ 40 % و70 % فى الصعيد، وهو يعتبر السبب الرئيسى للعيوب الخلقية، مضيفة: "أنا كرئيس طب الجنين بطب قصر العينى" لدينا فى مصر تشوهات خلقية نادرة، ولا أحد يراها فى اى مكان فى العالم، موضحة أن الفوليك أسيد الذى يشمل على 800 وحدة يمنع تشوهات الأجنة،والذى يجب أن يكون فى الجهاز العصبى بنسبة 92%، لذلك لابد أن تأخذه السيدة قبل الحمل.

وأوضحت أن الولادة المبكرة تكلفنا الكثير من دخول حضانات وتناول أدوية، لذلك يمكن تناوله طوال فترة الحمل، مشيرة إلى أن الفيتامين الجديد تم طرحه مؤخرا فى مصر، ومنظمة الصحة العالمية أكدت أنه كل ما تعطى السيدة قرص واحد بدلا من أقراص كثيرة يشجعها على تناوله.

وأكدت أن الأجانب يتناولون السلاطة، والفاكهة والخضروات، مما يغنيها عن تناول الفيتامينات، مشيرة إلى أن إعطاء السيدات الحامل مكملات الحديد والفوليك اسيد، والفيتامينات المتعددة الأخرى المطلوبة خلال فترة الحمل يقى من تشوهات الخلقية، والعيوب الخلقية فى الأجنة.