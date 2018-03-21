أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 21-3-2018







كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 21-3-2018، وجاءت أبرزها إعلان محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، أن عدد الأكواد النشطة (التى تعاملت على مدار العامين الماضيين) تجاوز 300 ألف كود، مشيرا إلى أن أحجام المتداولين شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، على خلفية نشاط البورصة، إذ ارتفع عدد الأكواد الجديدة خلال 2017 بمقدار 22 ألف كود، منها ما يزيد على 1100 مؤسسة أجنبية جديدة.

البورصة توقف التداول على 16 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أسمنت سيناء، الإسكندرية للزيوت المعدنية، القلعة للاستشارات المالية، رواد السياحة، المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، بلتون المالية القابضة، العالمية للاستثمار والتنمية، الملتقى العربى للاستثمارات، مطاحن مصر العليا، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الإسكندرية للخدمات الطبية، مصر بنى سويف للأسمنت، ايديتا للصناعات الغذائية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الأهرام للطباعة والتغليف.

البورصة تخسر 207 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 207 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 970.369 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.8 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 13.96 مليون جنيه، 91.3 مليون جنيه، 74.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 62.9 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، 102.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 17147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.80% عند مستوى 2889 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 17213 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 880 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 487 نقطة.

وارتفعت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 84 شركة، ولم تتغير 46 شركة.

300 ألف كود نشط بالبورصة

قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة انتهت يوم الخميس الماضى من اتخاذ إجراءات تنقية أكواد المتعاملين بالبورصة، وهى العملية التى بدأت قبل ثلاثة أشهر، بغرض تشديد الرقابة على سوق المال.

وأضاف "عادل"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تنقية تلك الأكواد يهدف أولا لتحديد العلاقات بين المتعاملين، للكشف عن أى شبهات تتعلق بوجود علاقات بينهم لم تكشف عنها البيانات القديمة، وثانيا لتوفير قاعدة بيانات حقيقية للمتداولين بالبورصة، وثالثا محاولة التواصل مع العملاء بغرض إطلاعهم على تطورات البورصة المصرية، ما يتيح توسيع قاعدة المتعاملين خلال الفترة المقبلة.

وكشف نائب رئيس البورصة المصرية، عن أن عدد الأكواد النشطة (التى تعاملت على مدار العامين الماضيين) تجاوز 300 ألف كود، مشيرا إلى أن أحجام المتداولين شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، على خلفية نشاط البورصة، إذ ارتفع عدد الأكواد الجديدة خلال 2017 بمقدار 22 ألف كود، منها ما يزيد على 1100 مؤسسة أجنبية جديدة.

وتابع محسن عادل تصريحه، قائلا: "البورصة المصرية تجرى الآن المرحلة الثانية من تحديث الأكواد، إذ تتم إضافة وتحديث بيانات المتعاملين، ومنها بيانات تضاف لأول مرة، وعلى رأسها البريد الإلكترونى، وعناوين المراسلات وأرقام الهواتف".

إشادة ببرنامج الطروحات الحكومية

أشاد خبراء فى سوق المال بقائمة الشركات المختارة ببرنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، مؤكدين أن القطاعات التى تعمل بها تلك الشركات جاذبة للاستثمار، خاصة الأجنبى، وأن الشركات التى ستزيد نسبة تداولها الحر فى البورصة ستحقق إنجازات سريعة للبرنامج.

وقال محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة "إتش سى" للأوراق المالية والاستثمار، إن قائمة المرحلة الأولى ضمن برنامج الطروحات الحكومية مبشرة، وتعكس قطاعات مختلفة فى الاقتصاد، إضافة إلى أن معظم تلك القطاعات جاذبة للمستثمرين، خاصة الأجانب، مشيرا إلى أن الشركات المقيدة بالبورصة، التى ستزيد نسبة تداولها الحر، ستكون أيسر وأسرع للطرح، كما ستحقق إنجازات كبيرة لبرنامج الطروحات.

وأضاف "متولى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع، أن نسبة التداول المعلنة التى تتراوح بين 15 و30% معقولة، إلا أن حجم الإصدار الذى يجذب المستثمرين الأجانب يجب أن يتراوح بين 150 و200 مليون دولار، غير أن ذلك لن يؤثر على حجم الطلب على النسب المطروحة حاليا من قبل الحكومة ولكن لن تجذب الصناديق الأجنبية الكبرى.

فيما يرى الخبير الاقتصادى هانى توفيق، أنه يجب طرح حصص من الشركات الحكومية بغرض ضخ رؤوس أموال وخبرات جديدة لتطوير الشركات وتوسعة حجم أعمالها، بدلا من بيع تلك الحصص لمستثمرين، متابعا: "هناك أساليب عديدة للخصخصة بخلاف البيع، منها نموذج الإدارة مع المشاركة فى الأرباح أو تخصيص بحق امتياز لمدة 49 عاما، أو الإيجار الذى يتناسب مع الفنادق، أما البيع المباشر فيعد إهدارا لحقوق الأجيال الجديدة".

كانت وزارة المالية قد أعلنت أول من أمس الاثنين، عن تفاصيل خطة برنامج الطروحات لجذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد، وتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.