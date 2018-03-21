





كتب أحمد أبو حجر

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 21-3-2018، حيث شهدت إطلاق منطقة التجارة القارية، بالإضافة إلى وفد "التنمية الاقتصادية" بإمارة الشارقة يبحث فرص الاستثمار بـ"قناة السويس" فإلى عرض بأهم الأخبار الاقتصادية.

قابيل: إطلاق منطقة التجارة القارية خطوة نحو إقامة السوق الأفريقية المشتركة



أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعد خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الأفريقية المشتركة وصولا إلى الاتحاد الاقتصادى الإفريقي، لافتا إلى أن المنطقة ستسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقى وتعزيز التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو لكافة الاقتصاديات والشعوب الإفريقية تماشياً مع أجندة رؤية افريقيا 2063 "والتى تمثل خارطة الطريق المستقبلية للقارة للخمسين عاماً القادمة.

وأشار قابيل إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى البالغ بإنجاح مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تعزيز التعاون البناء والمثمر مع جميع الأشقاء الأفارقة، لافتا إلى أن مصر لم ولن تدخر جهداً لتقديم الدعم الكامل والخبرات اللازمة لاستكمال اتفاقية التجارة الحرة القارية وتذليل كافة العقبات للدفع قدماً بمسيرة المفاوضات استكمالاً لمراحل الاتفاقية حيث يأتى تعزيز العلاقات المشتركة مع كافة الدول الافريقية على رأى أولويات القيادة السياسية المصرية .

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال فعاليات قمة "رؤساء الدول والحكومات الاعضاء بالاتحاد الإفريقى " المنعقدة بـالعاصمة الرواندية كيجالي، وذلك بحضور الرئيس الرواندى بول كإجامى رئيس الاتحاد الافريقي، موسى فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء دول وحكومات القارة الإفريقية.

وأضاف قابيل أن إقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية يأتى تتويجا للإرادة القوية لدول القارة الإفريقية وشعوبها والجهود الحثيثة التى بذلها ممثلى الدول الافريقية على مدى عامين من أجل الانتهاء من التفاوض على نص اتفاقية التجارة الحرة القارية منذ الاتفاق على بدء التفاوض خلال القمة الإفريقية الثامنة عشر والتى عقدت بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا عام 2012.

كما أشار إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدول الإفريقية على كافة الأصعدة بهدف إثراء العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقى لتصبح أفريقيا قوة فاعلة على الساحة الدولية، مشددا أن الطريق مازال طويلاً ويتطلب الاستمرار فى العمل الدؤوب لاستكمال المفاوضات فى اطار برنامج العمل الانتقالي، وبدء العمل دون تباطؤ فى مفاوضات المرحلة الثانية والمتعلقة بالمنافسة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، بما يسهم فى تعزيز التجارة البينية بشكل يحقق الازدهار والرخاء لكافة الشعوب الإفريقية.

ولفت قابيل إلى دعم ومساندة مصر للآراء المؤيدة لاحتضان الاتحاد الأفريقى للكيان الجديد المعنى بمتابعة إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، نظراً لقدرته على المضى قدماً لاستكمال هذه المهمة الصعبة وضمان انفاذ اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية، منوها أن الاتفاقية ستسهم فى تعزيز منظومة التبادل التجارى الأفريقى والتى يأتى على رأسها مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل والتى تمثل حجر الزاوية لمضاعفة حصة التجارة البينية بين الدول الإفريقية لتصل إلى 22٪ من إجمالى التجارة بحلول عام 2022.

وأكد الوزير أهمية تحرير تجارة الخدمات لزيادة مساهمتها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية بدول القارة الافريقية، لافتا الى أهمية اتاحة حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين لتسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة فى عدد من المجالات ذات الأهمية الحيوية للنمو الاقتصادى المستدام تتضمن خدمات الإرشاد الزراعى والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية.

ولفت إلى ضرورة مواكبة الدول الإفريقية للتقدم والتطور التكنولوجى السريع فى مجال التجارة الإلكترونية والاندماج فيه خاصة مع تعاظم أهمية التجارة الإلكترونية فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية بلغ نحو 1,92 تريليون دولار عام 2016

.

وأشار قابيل إلى أهمية تفعيل العمل والتنسيق المشترك بين الدول الافريقية للاستفادة من التجارة الالكترونية والتغلب على التحديات التى تواجه تنمية هذا القطاع الحيوى على مستوى القارة، لافتا فى هذا الإطار إلى الدور البارز للبنوك التنموية بالقارة فى تقديم الدعم المطلوب لتطوير منصات إلكترونية أفريقية تعمل على تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة فى التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي.

ولفت الوزير إلى أهمية قيام الخبراء على مستوى دول القارة بوضع تشريعات للتجارة الإلكترونية لحماية خصوصية وقواعد البيانات، ومكافحة القرصنة، منوها أن الدول أعضاء الكوميسا تعد الأولى فى إفريقيا التى بدأت التشاور للوصول لفهم أفضل وأكثر تعمقاً للتجارة الالكترونية وتعزيز الموارد البشرية للدول الأفريقية للاندماج فى منظومة التجارة الالكترونية على المستوى الدولى.

كما نقل الوزير رسالة تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس الرواندى بول كاجامى على ترأسه للاتحاد الافريقى لعام 2018 متمنيًا له وللشعب الرواندى تحقيق المزيد من الإنجازات بما يخدم كافة شعوب القارة الافريقية.

وقد ضم الوفد المصرى المشارك فى الاجتماعات السفير أبو بكر حفنى سفير مصر لدى أثيوبيا والممثل المصرى الدائم بالاتحاد الافريقى والسفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الافريقية والسفير أحمد الانصارى سفير مصر لدى رواندا و شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات والمستشار تجارى وليد الزمر رئيس المكتب التجارى المصرى بأديس أبابا وياسر جابر المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة ومحمد على مدير ادارة افريقيا بقطاع الاتفاقات التجارية .

وفد "التنمية الاقتصادية" بإمارة الشارقة يبحث فرص الاستثمار بـ"قناة السويس"



استقبل اللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، اليوم الأربعاء، وفد دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة برئاسة سلطان عبد الله بن هده السويدى، فى إطار بحث واستكشاف فرص الاستثمار بالمنطقة الجنوبية فى العين السخنة، وبحث سبل نمو وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وخلال الاجتماع بدأ اللواء بحرى محفوظ طه كلمته بالترحيب بالوفد الإماراتى، منوهاً على أهمية العلاقات والروابط التاريخية والاقتصادية وعلاقات الأخوة التى تربط بين الدولتين، على مدار عقود طويلة، حيث قام بشرح أهمية موقع مصر الاستراتيجى ووضعها ضمن مبادرة الحزام والطريق، ثم تحدث عن الوضع الحالى للاستثمار فى مصر وأهم المشروعات التى تقوم بها الدولة فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية العملاقة، من أجل جعل مصر هدف رئيسى للمستثمر.

كما قدم اللواء محفوظ عرض تقديمى عن منطقة العين السخنة، وأهم المشروعات القائمة فيها، والتى تمثل قصص نجاح، كذلك المشروعات الجارى تنفيذها بالشراكة مع موانئ دبى العالمية وأخرى مع بعض المطورين الصناعيين بالمنطقة، مشيرا إلى الاستقلالية التى تتمتع بها المنطقة من خلال مجلس إدارتها الممثل من معظم الوزارات فى مصر، إضافة إلى أهم الحوافز الاستثمارية التى تقدمها المنطقة للمستثمرين والإعفاءات الضريبية والجمركية والاتفاقيات التجارية، والتى تعبر عن جزء رئيسى من مزايا الاستثمار فى مصر.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدى، إن هذه الزيارة تعزز من جهود الشراكة بين الجانبين بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مشيراً إلى أهمية منطقة قناة السويس باعتبارها ضمن أهم الممرات الملاحية فى العالم وحجم التجارة العالمية الذى يمر من خلالها.

وأضاف سلطان إن هناك فرص استثمارية فى مجالات عدة سيقوم وفد دائرة التنمية الاقتصادية بدراستها وبحثها خلال الفترة المقبلة، من أجل الوصول إلى شراكة حقيقية فى عدة مشروعات .

وقد ضم وفد الشارقة فاهم بن سلطان القاسمى رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، وحمد المحمود مدير عام مؤسسة الشارقة الريادية "رواد"، و محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذى لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبى المباشر.

وزير الاتصالات يلتقى قيادات الشركة المصرية للاتصالات والعاملين بالقرية الذكية



أشاد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنجاحات الكبيرة التى حققتها الشركة المصرية للاتصالات خلال فترة وجيزة منذ دخولها سوق المحمول وتقديمها لخدمات الاتصالات المتكاملة بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع.

ووجه المهندس ياسر القاضى، خلال زيارته المقر الرئيسى للشركة بالقرية الذكية الشكر لقيادات الشركة والعاملين بها لحرصهم على العمل من أجل تقديم خدمات متميزة وحديثة للمواطنين مما ساهم فى إثراء المنافسة فى قطاع الاتصالات المصرى وهو الأمر الذى انعكس ايجابياً على تحسين كفاءة خدمات الاتصالات وتقديمها بأسعار مناسبة للمواطنين.

واستقبل الوزير خلال الزيارة المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات وقيادات الشركة، كما شهدت الزيارة متابعة إجراءات العمل وفقا للبرنامج الشامل الذى تنفذه الشركة لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والوقوف على المجهودات المبذولة فى سبيل رفع كفاءة شبكات الاتصالات.

وتفقد القاضى سير العمل فى مركز خدمة عملاء (we)بمبنى الشركة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه منظومة خدمة العملاء بالشركة حيث استمع الوزير إلى آراء المواطنين المتواجدين بالمركز حول الخدمات المقدمة من الشركة، كما تفقد مركز البيانات "DATA Center" التابع للشركة، واستمع إلى شرح عن منظومة العمل والخطط والمشروعات التى تنفذها الشركة، وما تم تحقيقه وانجازه خلال الفترة الماضية واستثمارات الشركة لدعم البنية التحتية للاتصالات وتحسين الخدمات المقدمة.

وشهدت الزيارة أيضا تفقد العمل فى مركز الدعم الفنى بالشركة، التقى خلالها المهندس ياسر القاضى بالعاملين بالمركز حيث أشاد بالجهود المبذولة من العاملين باعتبارهم يمثلون عنصرا رئيسيا لتطوير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة للشركة.

كما عقد القاضى لقاء مع القيادات التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات لمناقشة آخر التطورات والجهود التى تبذلها الشركة لدعم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء أكد الوزير على ضرورة متابعة العمل من أجل مواكبة أحدث التطورات فى مجال تكنولوجيا الاتصالات وتطوير شبكة البنية التحتية للاتصالات وذلك فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة الى العمل على التوسع فى أنشطة الشركة للانطلاق الى الأسواق الإقليمية.

وأشاد الوزير بالتطور الذى شهدته الشركة المصرية للاتصالات نتيجة لجهود قيادات الشركة والعاملين بها، مهنئا الشركة بارتفاع عدد عملاء شبكة we للمحمول إلى 3 مليون عميل.

ومن جانبه قدم المهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات شكره لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دوره الفعال وحرصه المستمر فى متابعة الخطط والمشروعات التى تنفذها الشركة المصرية للاتصالات بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأكد المهندس احمد البحيرى على التزام الشركة كونها المشغل الوطنى لخدمات الاتصالات فى مصر بالاستثمار المستمر فى البنية التحتية للاتصالات، والسعى الدائم نحو تحقيق التميز التشغيلى وتوفير أفضل وأحدث الخدمات للعملاء من حيث القيمة والابتكار والجودة فى خدمات الاتصالات.

كما أعرب إبراهيم هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات عن شكره الوزير لدعمه لقطاع الاتصالات مشيدا بجهود المهندس أحمد البحيرى ومؤكدا على تقديره للجهود التى يبذلها العاملين بالشركة من أجل تطوير العمل.

و قدم البحيرى درع الشركة للوزير ياسر القاضى تقديرا لجهوده المتواصلة من اجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





تصديرى الصناعات الغذئية: 231 مليون دولار صادرات القطاع خلال فبراير 2018



قال المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع شهدت زيادة قدرها 13% خلال فبراير 2018 مقارنة بصادرات فبراير 2017، حيث بلغت صادرات فبراير 2018 حوالى 231 مليون دولار مقابل 204 مليون دولار لنفس الشهر فى عام 2017.

وأضاف بيان للمجلس، إن المملكة العربية السعودية أهم الاسواق العالمية المستقبلة للسلع الغذائية المصرية فى شهر فبراير 2018 بقيمة قدرها 21 مليون دولار، يليها الاردن بقية 11 مليون دولار، الجزائر بقيمة 10 مليون دولار، اليمن بقيمة 9.8 مليون دولار، الامارات بقيمة 9.7 مليون دولار، العراق بقيمة 9.7 مليون دولار، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 9.6 مليون دولار، ليبيا بقيمة 8.3 مليون دولار، إندونيسيا بقيمة 8.2 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن مدغشقر استوردت بقيمة 6.6 مليون دولار، كينيا بقيمة 6 مليون دولار، الصومال بقيمة 6 مليون دولار، لبنان بقيمة 5.7 مليون دولار، سوريا بقيمة 5.6 مليون دولار، المغرب بقيمة 5.5 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 5.4 مليون دولار، وهو ما يوضح نجاح جهود المجلس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى تنويع الاسواق التصديرية التى شملت العديد من الدول العربية والافريقية وأمريكا ودول الاتحاد الاوروبى وباقى دول العالم بإجمالى 113 دولة تم التصدير إليها فى فبراير 2018.

وبلغ إجمالى الصادرات المصرية من الأغذية المصنعة لشهرى يناير وفبراير من عام 2018 حوالى 447 مليون دولار أمريكى بنسبة زيادة قدرها 9% عن صادرات نفس الفترة من عام 2017 والتى كانت قد بلغت 410 مليون دولار أمريكى.