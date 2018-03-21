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أب يقتل طفله الرضيع بـ"الكلور السام" بسبب خلافات مع زوجته فى البحيرة

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:19 ص
أب يقتل طفله الرضيع بـ"الكلور السام" بسبب خلافات مع زوجته فى البحيرة رضيع - أرشيفية





البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة
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تلقى مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بقتل أب مقيم قرية زهرة البحرية لطفلة الرضيع، بإعطائه مادة الكلور، بسبب خلافات مع زوجته، وتم ضبطه بمعرفة ضباط المباحث بمركز دمنهور.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، من المستشفى العام، يفيد بوصول الطفل "مالك ه ش" 6 شهور "جثة هامدة"، إثر تناول مادة سامة، وبتوقيع الكشف عليه تبين قيامه بشرب مادة "الكلور".

وكشف التحريات الأولية لضباط المباحث، إلى أن والد الطفل، قام بإعطائه مادة الكلور، بسبب خلافات مع زوجته، وتم ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على نيابة مركز دمنهور لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

 

 


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