8 معلومات عن معمل الطب الشرعى الرقمى لحقوق الملكية الفكرية.. تعرف عليها







كتبت: هبة السيد

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" أول معمل طب شرعى رقمى متخصص لحماية حقوق الملكية الفكرية، ضمن عدد من الإجراءات التنفيذية لمكافحة قرصنة البرمجيات، وتيسير إجراء التحقيقات وتحليل الأدلة الجنائية والإبلاغ عن الجرائم الرقمية، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 8 معلومات عن هذا المعمل الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

1- هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" هى الجهة المنوط بها إنفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنتجات البرمجيات وقواعد البيانات.

2- المعمل يضم برمجيات وتقنيات متطورة تمثل خارطة طريق لكل الأطراف المعنية بالمسائل الخاصة بانتهاكات الملكية الفكرية الرقمية، وعمليات التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، لتيسير التعامل مع قضايا القرصنة، كما إنه مصمم خصيصا لدعم حل القضايا المتعلقة بقرصنة البرمجيات التجارية والقرصنة على الإنترنت، بجانب استعادة المحتوى الأصلى الموجود فى الأجهزة الرقمية واكتشاف تقنيات الاحتيال الجديدة.

3- تم اتخاذ إجراءات شاملة لضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية مع كل الجهات المعنية، ومنها المحاكم الاقتصادية من القضاة ووكلاء النائب العام، وضباط الشرطة، وأصحاب حقوق الطبع والنشر.

4- مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية تمكن خلال العام الماضى فقط من تقديم عدد من البرامج ودورات التدريب المكثفة، ضمت أكثر من 900 ضابط شرطة من المتخصصين فى المصنفات الفنية، و97 صحفيا من الهيئة الوطنية للصحافة، و125 موظفا من مختلف شركات البرمجيات، إضافة إلى 473 قاضيا من المحاكم الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تقديم ​​تقارير الخبرة الفنية للمحاكم الاقتصادية فى 96 قضية، وتسجيل 203 برامج حاسب آلى و267 رخصة برمجيات.

5- الحكومة المصرية تعمل فى الوقت الحالى على إعداد مشروع قانون حماية وخصوصية البيانات، فى حين وافق مجلس الوزراء بالفعل على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وأرسله لمجلس النواب، الذى بدأت لجانه النوعية مناقشته.

6- تصل نسبة القرصنة فى مصر لـ61% وهى تعد نسبة أقل من منافسيها من المواقع الموفرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد، ومنهم المغرب 65%، والفلبين 67% وفيتنام 78% وفقا لأحدث دراسة عن القرصنة، التى تصدر بالتعاون بين الاتحاد العالمى لمنتجى البرمجيات التجارية BSA ومؤسسة IDC الاستشارية العالمية.

7- حصل مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" على تجديد شهادة "الأيزو 9001:2008" حتى عام 2018 وذلك عقب اجتيازه لإجراءات التدقيق والمراجعة اللازمة لتجديد الشهادة والتى حصل عليها المكتب باعتباره الأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

8- أصدر مكتب حقوق الملكية الفكرية خلال عام 2015 حوالى 1368 ترخيص مزاولة نشاط لشركات البرمجيات ومقاهى الإنترنت ومحلات الألعاب الإلكترونية وخاصة "البلاى ستيشن". كما قام بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية للبرامج والتطبيقات وأفكار المشروعات.