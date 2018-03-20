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50 دولة تشارك بـ 71 متسابقا فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:37 م
50 دولة تشارك بـ 71 متسابقا فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم وزارة الأوقاف





كتب - إسماعيل رفعت
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يشارك 71 متسابقا من 50 دولة فى حفظ القرآن الكريم فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم رقم 25 والتى تبدأها وزارة الأوقاف المصرية، السبت وتنتهى الأربعاء المقبل.

ويحكم المسابقة 5 دول بعدد 9 محكمين واحد لكل من دول الإمارات والجزائر و البحرين وعمان والأردن و4 محكمين من مصر.

ويتم تكريم 8 متسابقين أوائل فى كل فرع خلال احتفالات الوزارة ليلة القدر من قبل رئيس الجمهورية.

 


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