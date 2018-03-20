5 آلاف طلب لتقنين أراضى وضع اليد ومد مهلة التقنين 3 أشهر جديدة بقنا







قنا – هند المغربى

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا سير العمل بمقر وحدة استرداد أراضى الدولة الكائن بمبنى مجلس مدينة قنا القديم والتى تختص بتلقي طلبات راغبى تقنين أراضى واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة، رافقه اللواء أيمن السيسى سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية .

أكد الهجان فى بيان إعلامي على انتظام سير العمل بالوحدة حيث يتم العمل بها من خلال منظومة إليكترونية متصلة بشكل مباشر مع كل من هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الخدمات الحكومية ولجنة استرداد أراضى الدولة وذلك بهدف إحكام الرقابة وعمل حصر دقيق لأراضى أملاك الدولة وعدد حالات التقنين ومساحاتها .

وأشار الهجان إلى أن الوحدة تلقت ما يقرب من 5 آلاف طلب من المواطنين منذ بدء العمل بها في شهر يناير الماضي مضيافا إنه تم مد الفترة المخصصة لتلقى الطلبات 3 أشهر إضافية لتنتهي في 14 يونيو المقبل بدلا من 14 مارس الجاري وذلك لإعطاء فرصة اكبر لمن لم يتمكنوا من تقديم الطلبات الخاصة .