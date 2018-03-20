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4 أراء لأئمة المذاهب الأربعة عن نص دعاء الاستفتاح فى الصلاة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:18 ص
4 أراء لأئمة المذاهب الأربعة عن نص دعاء الاستفتاح فى الصلاة.. تعرف عليها الصلاة - أرشيفية





كتب لؤى على
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بعضنا لا يعلم أن هناك دعاء يقال عند بدء الصلاة يسمى بدعاء الاستفتاح فى الصلاة، وأن حكمه سنة عند الأئمة الثلاثة خلافا للمالكية في المشهور حيث قالوا مستحب فى النفل ومكروه في الفرض، وكان رآى الأئمة الأربعة كالتالى:
 
1- عند الأحناف: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
وقيل: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلما وما أنا من المشركين.
والجمع بينهما أولى .
 
2- عند المالكية: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
 
3- عند الشافعية: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لاشريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين.
 
4- عند الحنابلة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
ويجوز عند الحنابلة أن يدعو بالنص الذي ذكره الشافعية.

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