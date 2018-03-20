3 عاطلين وراء سرقة 10 سيارات ومساومة أصحابها بالجيزة

سرقة سيارات - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كون 3 عاطلين، تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالجيزة، حيث تمكنوا من سرقة 10 سيارات ومساومة أصحابها علي إعادتها مقابل الحصول علي مبالغ مالية، ونجح رجال المباحث فى ضبط المتهمين.
وتوصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة سرقة السيارات بالجيزة، إلى تكوين 3 عاطلين بينهم شقيقين تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم بالهرم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 10 سيارات ومساومة أصحابها علي إعادتها مقابل الحصول على مبالغ مالية، حيث تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.
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