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الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:44 م
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20 قتيلا على الأقل بعد مرور العاصفة الياكيم فى مدغشقر

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:32 م
20 قتيلا على الأقل بعد مرور العاصفة الياكيم فى مدغشقر اعصار مدغشقر - أرشيفية





(أ ف ب)
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أسفرت العاصفة الإستوائية إلياكيم التى ضربت الأسبوع الماضى شمال شرق مدغشقر عن 20 قتيلا وحوالى 19 ألف منكوب، كما افادت حصيلة جديدة رسمية صدرت مساء الإثنين.

وكانت الحصيلة السابقة التى أصدرها بعد اربع وعشرين ساعة المكتب الوطنى لإدارة المخاطر والكوارث، 17 قتيلا و15 الف منكوب، وأسفرت العاصفة أيضا عن تهجير حوالى 9000 شخص، وقطعت الأمطار عددا كبيرا من الطرق الوطنية.

وقد أصابت إلياكم شبه جزيرة ماسوالا (شمال شرق) الجمعة ثم انتقلت نحو الجنوب على طول سواحل مدغشقر. وابتعدت الاثنين عن الجزيرة الكبيرة و"باتت لا تشكل"، كما ذكر المكتب الوطنى لادارة المخاطر والكوارث، "خطرا على المناطق القارية".

ودائما ما تتعرض مدغشقر، أحد أفقر بلدان العالم، للأعاصير والعواصف الإستوائية الأخرى.

وفى يناير، اسفر الإعصار آفا عن 51 قتيلا و22 مفقودا، فيما اسفر الإعصار أيناوو عن 78 قتيلا على الأقل فى مارس 2017.

 

 


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