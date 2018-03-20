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​وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب يحث المواطنين على الخروج لتأييد السيسي

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:45 ص
​وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب يحث المواطنين على الخروج لتأييد السيسي النائب محمد بدراوى عوض





الغربية - عادل ضرة
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حث المحاسب محمد بدراوى عوض، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، نائب دائرة السنطة بمحافظة الغربية، والدكتور مصطفى أبو زيد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب زفتى بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس عمرو فهمى أمين عام الحملة بالغربية، فى رسالة موجهة لأبناء مركز ومدينة السنطة وأبناء محافظة الغربية، بالوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، مشيرا إلى أن مصر تمر بظروف هامة خلال السنوات الأخيرة، مطالبا بوقوف الشعب المصرى بجانب وطنه للعبور من مرحلة التحديات الصعبة.

 

وطالب "بدراوى" المصريين بالخروج فى أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ مارس الجارى، لإعطاء رسالة للعالم بأن المصريين يختارون رئيسهم بإرادتهم، مضيفا أن الرئيس السيسي حقق إنجازات فى ٤ سنوات لم تشهدها مصر طوال الـ٣٠ عاما الماضية. بينما طالب الدكتور مصطفى أبو زيد وكيل لحنة الصحة بمجلس النواب شعب الغربية بالخروج رجالا ونساء وشيوخا وشبابا مثلما خرج الشعب فى ٣٠ يونيو والانتخابات الرئاسية الماضية، ليقول للعالم أجمع إن الشعب المصرى على قلب رجل واحد من أجل الأمن والأمان والسلام.

 

وطالب المصريين بالحشد والخروج فى أيام الانتخابات، حيث إن مصر تتعرض لمؤامرة وعلينا أن نثبت للعالم أن مصر تقف خلف رئيسها وجيشها وشرطتها فى حربهم على الإرهاب.


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