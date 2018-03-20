يونكر يدعو بوتين إلى إعادة التعاون من أجل أمن القارة الأوروبية







(أ ف ب)

دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى "اعادة" التعاون من أجل "أمن القارة" الأوروبية وذلك فى برقية تهنئة وجهها اليه فى مناسبة إعادة انتخابه لولاية رابعة.

وكتب يونكر "لقد اكدت على الدوام أن علاقات إيجابية بين الاتحاد الأوروبى وروسيا الاتحادية هى ضرورية من أجل أمن قارتنا. وهدفنا المشترك يجب أن يكون إعادة العمل بنظام أمنى أوروبى".