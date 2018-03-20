video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"وول ستريت" تفتح مرتفعة بدعم مكاسب القطاع المالى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:34 م
"وول ستريت" تفتح مرتفعة بدعم مكاسب القطاع المالى البورصة الامريكية - ارشيفية





رويترز
إضافة تعليق

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب القطاع المالى قبل رفع شبه مؤكد لأسعار الفائدة، وإن كان هبوط سهمى فيسبوك وأوراكل قد ضغط على شركات التكنولوجيا.

 

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 98.75 نقطة أو 0.4 % إلى 24709.66 نقطة وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.04 نقطة أو 0.26 % إلى 2719.96 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.33 نقطة أو 0.15 % ليصل إلى 7355.57 نقطة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على أكثر الأثرياء الخاسرين من انهيار البورصة الأمريكية: زوكربرج الثاني

البورصة الأمريكية تتلقى أكبر خسائر لها منذ فوز ترامب

لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية تكشف تعرضها للقرصنة

البورصة الامريكية

داو جونز الصناعى

ستاندرد آند بورز

اخبار البورصة




لا تفوتك
غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة