"وول ستريت" تفتح مرتفعة بدعم مكاسب القطاع المالى

"وول ستريت" تفتح مرتفعة بدعم مكاسب القطاع المالىالثلاثاء، 20 مارس 2018 05:34 م
البورصة الامريكية - ارشيفية
رويترز
إضافة تعليق
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب القطاع المالى قبل رفع شبه مؤكد لأسعار الفائدة، وإن كان هبوط سهمى فيسبوك وأوراكل قد ضغط على شركات التكنولوجيا.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 98.75 نقطة أو 0.4 % إلى 24709.66 نقطة وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.04 نقطة أو 0.26 % إلى 2719.96 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.33 نقطة أو 0.15 % ليصل إلى 7355.57 نقطة.
إضافة تعليق
"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم
"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة