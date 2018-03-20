"وول ستريت" تفتح مرتفعة بدعم مكاسب القطاع المالى







رويترز

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء بدعم من مكاسب القطاع المالى قبل رفع شبه مؤكد لأسعار الفائدة، وإن كان هبوط سهمى فيسبوك وأوراكل قد ضغط على شركات التكنولوجيا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 98.75 نقطة أو 0.4 % إلى 24709.66 نقطة وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.04 نقطة أو 0.26 % إلى 2719.96 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.33 نقطة أو 0.15 % ليصل إلى 7355.57 نقطة.