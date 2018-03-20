وول ستريت: تعليقات عباس بحق فريدمان تظهر صعوبة مهمة واشنطن بعملية السلام







كتبت: إنجى مجدى

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، بحق المبعوث الأمريكى لإسرائيل، تسلط الضوء على المهمة الصعبة التى تواجه الولايات المتحدة فى التوسط للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضافت الصحيفة الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، أن عباس وصف المبعوث الأمريكى بأنه "ابن كلب"، فى إشارة جديدة على العلاقات المتوترة بين واشنطن والفلسطينيين والعقبات التى تواجه محادثات السلام.

وجاءت تعليقات عباس خلال كلمة ألقى فيها باللوم على حركة حماس، التى تسيطر على قطاع غزة، لمحاولة اغتيال مسئول رفيع فى السلطة الفلسطينية، الأسبوع الماضى. كما انتقد البيت الأبيض بسبب موقفه من الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، مختصا بالإهانة السفير ديفيد فريدمان.

وساعد فريدمان فى تمويل إنشاء مستوطنة فى الضفة الغربية، وكان مؤيدا صريحا للمستوطنات فى المناطق التى يعتبرها الفلسطينيون حيوية بالنسبة لدولتهم المستقبلية.

وترى الصحيفة أن تعليقات عباس تسلط الضوء على العقبات الكبيرة التى ستواجهها خطة البيت الأبيض التى طال انتظارها للسلام الإسرائيلى- الفلسطينى، عندما يتم كشف النقاب عنها، ذلك لأسباب ليس أقلها العداء الواضح بين من يتوقع منهم التفاوض حول اتفاق.