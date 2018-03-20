video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وول ستريت: تعليقات عباس بحق فريدمان تظهر صعوبة مهمة واشنطن بعملية السلام

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:54 م
وول ستريت: تعليقات عباس بحق فريدمان تظهر صعوبة مهمة واشنطن بعملية السلام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن





كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، بحق المبعوث الأمريكى لإسرائيل، تسلط الضوء على المهمة الصعبة التى تواجه الولايات المتحدة فى التوسط للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 

وأضافت الصحيفة الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، أن عباس وصف المبعوث الأمريكى بأنه "ابن كلب"، فى إشارة جديدة على العلاقات المتوترة بين واشنطن والفلسطينيين والعقبات التى تواجه محادثات السلام.

 

وجاءت تعليقات عباس خلال كلمة ألقى فيها باللوم على حركة حماس، التى تسيطر على قطاع غزة، لمحاولة اغتيال مسئول رفيع فى السلطة الفلسطينية، الأسبوع الماضى. كما انتقد البيت الأبيض بسبب موقفه من الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، مختصا بالإهانة السفير ديفيد فريدمان.

 

وساعد فريدمان فى تمويل إنشاء مستوطنة فى الضفة الغربية، وكان مؤيدا صريحا للمستوطنات فى المناطق التى يعتبرها الفلسطينيون حيوية بالنسبة لدولتهم المستقبلية.

 

وترى الصحيفة أن تعليقات عباس تسلط الضوء على العقبات الكبيرة التى ستواجهها خطة البيت الأبيض التى طال انتظارها للسلام الإسرائيلى- الفلسطينى، عندما يتم كشف النقاب عنها، ذلك لأسباب ليس أقلها العداء الواضح بين من يتوقع منهم التفاوض حول اتفاق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نجيب ساويرس عن تعليق توماس فريدمان بشأن القدس : وشهد شاهد من أهلها

السعودية تشهد أهم عملية إصلاح فى الشرق الأوسط.. محمد بن سلمان لتوماس فريدمان: 95% من المستهدفين فى حملة الفساد وافقوا على التسوية.. خامنئى هتلر الشرق الأوسط.. وسنعيد الإسلام فى السعودية لما كان عليه قبل 1979

الصحف العالمية اليوم.. محمد بن سلمان لتوماس فريدمان: 95% من المستهدفين بحملة الفساد وافقوا على التسوية.. الإيزيدية نادية مراد تنشر مذكراتها بعنوان "الفتاة الأخيرة".. روسيا تستخدم برامج وهمية للتجسس على إسبانيا

السلام

الصراع الاسرائيلى الفلسطينى

محمود عباس

السفير الامريكى

ديفيد فريدمان

واشنطن




لا تفوتك
غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة