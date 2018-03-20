ولى العهد السعودى يصل واشنطن فى زيارة رسمية تستمر عدة أيام







واشنطن (أ ش أ)

وصل صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، فى زيارة رسمية تستمر عدة أيام.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن الأمير محمد بن سلمان يستهل زيارته بلقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كما سيلتقى نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومى هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء الكونجرس.

وكان صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى قد غادر المملكة أمس الاثنين، متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة رسمية.