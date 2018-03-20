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وكيل "صحة البرلمان" يتقدم بمشروع قانون لرفع سن المعاش للأطباء حتى 65 عاما

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:00 ص
وكيل "صحة البرلمان" يتقدم بمشروع قانون لرفع سن المعاش للأطباء حتى 65 عاما أيمن أبو العلا





كتبت إيمان على
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أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان فور عودة انعقاده بعد انتخابات الرئاسة لرفع سن المعاش لأطباء وزارة الصحة، حتى يتم توزيعهم فى المناطق النائية بالأماكن الأكثر تخصصًا فى محافظات الجمهورية، وذلك للاستفادة من خبراتهم.

 

وأضاف وكيل لجنة الشئون الصحية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المشروع سيشمل رفع سن المعاش حتى 65 عامًا، فى حال موافقتهم، حتى يكون هناك فرصة للاستفادة منهم أكثر وتعويض نسب العجز التى نعانى منها فى المحافظات.

 

ويأتى مشروع القانون فى محاولة للتغلب على مشكلة العجز فى عدد الأطباء خاصة فى المناطق والمحافظات النائية، وللاستفادة من خبرات الأطباء الذين بلغوا سن التقاعد.

 

يذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، كان قد رفع جلسات انعقاده أول مارس الجارى لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية، وذلك حتى يتمكن نواب البرلمان فى التواجد وسط دوائرهم وحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات.


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