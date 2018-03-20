وكيل تعليم القليوبية : الغاء الأجازات وخطوط السير خلال أيام الانتخابات الرئاسية

أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى والغاء الاجازات وخطوط السير خلال أيام الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 26 وحتى 28 مارس الجارى .

وأكد عجلان خلال اجتماعه بمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى المدارس المكلفين بالعمل فى اللجان الانتخابية لوضع اللمسات الأخيرة والاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2018 على جاهزية المديرية بكافة أجهزتها واداراتها ومدارسها للمشاركة في الانتخابات ،مشيرا إلى أن 106 ألف موظف ومعلم وادارى من العاملين بالتعليم بالقليوبية سيضربون مثلا رائعا فى الخروج للتصويت والمشاركة من أجل الوطن لتقديم صورة رائعة لشعب مصر ومعلمى مصر .

وشدد عجلان على تجهيزات المقرات الانتخابية البالغ عددها 524 مقرا انتخابيا وتذليل المعوقات والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والمحلية ورفع حالة الاستعداد القصوى للظهور بالمظهر اللائق .

كما وجه بتجهيز أماكن المبيت بالمقرات الانتخابية والاستراحات لكافة قوات التأمين بالتجهيزات اللائقة والكافية من الأسرة والمراتب والبطاطين والاثاث وادوات النظافة بالتنسيق مع كافة الأجهزة بالمحافظة ورفع كفاءة الإضاءة والتهوية والمراوح ونظافة الأسوار وتقليم الأشجار بنسبة 100٪ سواء داخل المدرسة أوخارجها بجوار الاسوار وتوفير وسائل الاتصال الهاتفية الكافية بالمقرات .



