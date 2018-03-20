video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وكيل تعليم الجيزة: كل المشاكل يمكن حلها فى ظل وجود قائد مثل السيسى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:12 م
وكيل تعليم الجيزة: كل المشاكل يمكن حلها فى ظل وجود قائد مثل السيسى جانب من مؤتمر نقابة المعلمين





كتبت آية دعبس - تصوير حسام عاطف
إضافة تعليق

قال هشام السنجارى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن شعب مصر مر بمراحل عديدة من بينها الشدة، ومن ثم انفراجة.

وأضاف السنجارى، فى كلمته بمؤتمر "معلمون خلف الرئيس"، لدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، المنعقد فى مقر نادى النقابة بالبحر الأعظم: "بلا أدنى شك هناك رسالة تم إرسالها للعالم أجمع ليعلموا من هم المصريون، بعد المشهد الذى جاءت به انتخابات المصريين بالخارج، وبالتالى فى الانتخابات فى الداخل لابد أن يحتشد المصريون للمشاركة بالانتخابات". لافتا إلى أن كافة المشاكل يمكن حلها فى ظل وجود قائد مثل الرئيس السيسي.

فيما قال الدكتور محمد على عبد الحميد، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن بعض المغرضين يقولون إن السيسى ناجح ولا داعى للنزول بالانتخابات، لكن ذلك غير حقيقى، ففى الواقع نحتاج إلى الاحتشاد باللجان والتصويت، لممارسة الحق الانتخابى.

وأضاف: "لابد أن يكون عدد المشاركين فى الانتخابات كبيرا جدا، لابد أن يكثف الجميع جهوده خلال الشهر الجارى، ومساعدة كبار السن فى منطقته".

فيما أكد النائب محمد إسماعيل، على ضرورة المشاركة بالانتخابات، قائلا: "حلم النيل والفرات هو الهدف الأساسى للطامعين فى مصر بالخارج، ودمار الشعوب، وإذا كنا نتحدث عن انتخاب السيسى فهو دعم لاستقرار مصر وأمنها".

فيما أوضح عاطف النمر، عميد كلية التربية جامعة حلوان :"إذا كنا ندعم الرئيس السيسي، فهو دعم لمصر فى المقام الأول، فلابد أن نخاف على مصر، وأن يكون هناك تواصل يبدأ بالطاقة الإيجابية بعد انتخاب الرئيس، فى التعاون معه، فى ظل استمرار استهداف مصر من الخارج".

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (2)
 
 
مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (3)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (4)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (5)

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (6)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (7)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (8)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (9)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (10)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (11)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (12)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (13)

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (14)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (15)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (16)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (17)

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (18)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (19)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (20)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (21)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (22)

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (23)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (24)

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (25)

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (26)

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (27)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (28)

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (29)

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (30)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (31)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (32)
 

 

مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى (33)
 

 

 

 
received_1249351418533498
 
 
received_1249351461866827
 
 
received_1249351478533492
 
 
received_1249351485200158
 
 
received_1249351491866824
 
 
received_1249351751866798
 
 
received_1249351768533463
 
 
مؤتمر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. حمير مذبوحة وملقاة على ترعة المريوطية

القائم بأعمال نقيب المعلمين: الرئيس السيسى أعاد لمصر دورها الريادى

نقابة المعلمين: سنشارك بالانتخابات لنقول نعم للسيسي

معلمون خلف الرئيس

نقابة المعلمين

السيسى

انتخابات الرئاسة




لا تفوتك
غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة