وكيل تعليم الجيزة: كل المشاكل يمكن حلها فى ظل وجود قائد مثل السيسى







كتبت آية دعبس - تصوير حسام عاطف

قال هشام السنجارى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن شعب مصر مر بمراحل عديدة من بينها الشدة، ومن ثم انفراجة.

وأضاف السنجارى، فى كلمته بمؤتمر "معلمون خلف الرئيس"، لدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، المنعقد فى مقر نادى النقابة بالبحر الأعظم: "بلا أدنى شك هناك رسالة تم إرسالها للعالم أجمع ليعلموا من هم المصريون، بعد المشهد الذى جاءت به انتخابات المصريين بالخارج، وبالتالى فى الانتخابات فى الداخل لابد أن يحتشد المصريون للمشاركة بالانتخابات". لافتا إلى أن كافة المشاكل يمكن حلها فى ظل وجود قائد مثل الرئيس السيسي.

فيما قال الدكتور محمد على عبد الحميد، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن بعض المغرضين يقولون إن السيسى ناجح ولا داعى للنزول بالانتخابات، لكن ذلك غير حقيقى، ففى الواقع نحتاج إلى الاحتشاد باللجان والتصويت، لممارسة الحق الانتخابى.

وأضاف: "لابد أن يكون عدد المشاركين فى الانتخابات كبيرا جدا، لابد أن يكثف الجميع جهوده خلال الشهر الجارى، ومساعدة كبار السن فى منطقته".

فيما أكد النائب محمد إسماعيل، على ضرورة المشاركة بالانتخابات، قائلا: "حلم النيل والفرات هو الهدف الأساسى للطامعين فى مصر بالخارج، ودمار الشعوب، وإذا كنا نتحدث عن انتخاب السيسى فهو دعم لاستقرار مصر وأمنها".

فيما أوضح عاطف النمر، عميد كلية التربية جامعة حلوان :"إذا كنا ندعم الرئيس السيسي، فهو دعم لمصر فى المقام الأول، فلابد أن نخاف على مصر، وأن يكون هناك تواصل يبدأ بالطاقة الإيجابية بعد انتخاب الرئيس، فى التعاون معه، فى ظل استمرار استهداف مصر من الخارج".