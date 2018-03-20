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وفاة والد زوجة عبد الحكيم عبد الناصر وتشييع الجنازة بمسجد السيدة نفيسة اليوم

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:26 ص
وفاة والد زوجة عبد الحكيم عبد الناصر وتشييع الجنازة بمسجد السيدة نفيسة اليوم عبد الحكيم عبد الناصر





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توفى مساء أمس الإثنين، نير رؤوف القطرى، والد نجلاء القطرى، زوجة المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل.

 

وتشيع الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، من مسجد السيدة النفيسة، وسيقام العزاء يوم الخميس القادم بمسجد عمر مكرم.

 

 


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