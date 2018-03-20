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وصول 2700 نازح من عفرين إلى مدينة منبج شمال غربى سوريا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:52 ص
وصول 2700 نازح من عفرين إلى مدينة منبج شمال غربى سوريا القصف التركى على عفرين





دمشق (أ ش أ)
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أفادت تقارير إخبارية بوصول نحو 2700 نازح من مدينة عفرين إلى مدينة منبج شمال غربى سوريا، وذلك إثر دخول القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها المدينة واستيلائها التام على عفرين مؤخرا.

وذكرت قناة ( روسيا اليوم ) الاخبارية اليوم الثلاثاء، أن الإدارة المدنية فى منبج نسقت مع المعنيين فى مناطق عفرين واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال المدنيين، حيث وصلت أول دفعة من 2700 شخص يمثلون مئتى عائلة من عفرين إلى منبج شمال سوريا التى تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"،المدعومة من الولايات المتحدة، قد دعت فى وقت سابق إلى مقاومة "مخططات الاحتلال التركى" لشمالى سوريا، متهمة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان باختلاق "الحجج الواهية" لمهاجمة المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وقد أعلنت "قسد" عن توقف حملة "عاصفة الجزيرة" التى تنفذها ضد تنظيم "داعش" فى دير الزور بسبب الأوضاع فى عفرين، وانسحابها من شرق الفرات للتصدى للهجوم التركى على عفرين.

 


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