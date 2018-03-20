وصول وسفر 2312 راكب و 5 الأف طن بوتاجاز لموانئ السويس والبحر الأحمر







البحر الأحمر - فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازايجين، وعلى متنها 5 الأف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع .

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال أربع سفن، وهى مسرة، الحرية2 ، النوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس، وعلى متنهم 489 راكب، و 205 شاحنة بضائع، و15 شاحنة عفش ركاب، و5 سيارة، كما تغادر السفينتين عمان والحرية 2، وعلى متنهم 109 راكب، و90 شاحنة بضائع، و4 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين عمان، والحرية 2، وعلى متنهم 127 راكب و94 شاحنة بضائع، و 2 شاحنة عفش ركاب و 12 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع، وصول وسفر 862 راكب، وتداول 138 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، وعلى متنها 169 راكب، و8 براد، و9 تريلا، و1 سيارة، وتغادر السفينتين برنسيسة وبريدج، وعلى متنهم 130 راكب و30 براد و 11 تريلا .

وشهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى برنسيسة ، سينا ، بريدج، وعلى متنهم 152 راكب، و17 براد، و19 تريلا، وغادرت سفن "برنسيسة، سينا ، بريدج" وعلى متنهم 411 راكب و 30 براد و14 تريلا .