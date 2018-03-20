video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير قطاع الأعمال يعيد تشكيل مجلس إدارة القابضة المعدنية برئاسة مدحت نافع

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:20 ص
وزير قطاع الأعمال يعيد تشكيل مجلس إدارة القابضة المعدنية برئاسة مدحت نافع خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام





كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

أصدر  خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام قرارا اليوم ، بتعيين الدكتور مدحت نافع رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، خلفا للمهندس السيد عبد الوهاب.
 
كما تضمن القرار تعيين ٣ أعضاء  غير متفرغين  متفرغين بالشركة ، وهم نضال القاسم عصر والمستشار محمود فوزى عبد البارى والدكتور جمال محمد مجاهد.
يذكر أن نافع كان يشغل منصب العضو المنتدب.
 
قرار تعيين الدكتور مدحت نافع رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية
 

 


إضافة تعليق

مدحت نافع

القابضة المعدنية

تغيير مجلس القابضة المعدنية




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة