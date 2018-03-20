وزير قطاع الأعمال يعيد تشكيل مجلس إدارة القابضة المعدنية برئاسة مدحت نافع







كتب عبد الحليم سالم

أصدر خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام قرارا اليوم ، بتعيين الدكتور مدحت نافع رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، خلفا للمهندس السيد عبد الوهاب.

كما تضمن القرار تعيين ٣ أعضاء غير متفرغين متفرغين بالشركة ، وهم نضال القاسم عصر والمستشار محمود فوزى عبد البارى والدكتور جمال محمد مجاهد.

يذكر أن نافع كان يشغل منصب العضو المنتدب.