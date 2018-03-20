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بتكلفة 45 مليون جنيه..

وزير قطاع الأعمال ومحافظ القاهرة يفتتحان تطوير حديقة الميريلاند

الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:02 م
وزير قطاع الأعمال ومحافظ القاهرة يفتتحان تطوير حديقة الميريلاند حديقة الميريلاند





كتب عبد الحليم سالم
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افتتح منذ قليل خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام السابق رئيس بنك مصر إيران الحالى تطوير حديقة الميريلاند، التى تملكها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

 

كما شهد الافتتاح المهندس محمود حجازى، رئيس القابضة للتشييد والتعمير، واللواء محمد يوسف رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى، والمهندس هانى الديب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة والمهندس أحمد أبو شبانة رئيس شركة ايجيكو وقيادات الشركة وقيادات حى مصر الجديدة.

 

وتضمنت المرحلة الأولى من التطوير 22 فدانًا مسطحات خضراء وبرجولات ومشايات ودورات مياه وتراك للمشى وشللات مياه وتكلفت نحو 45 مليون جنيه.

 

وفى كلمته قال المهندس هانى الديب رئيس مجلس إدارة الشركة رحب بالحضور، لافتا أن الشركة حرصت على تطوير الحديقة بعدما شهدت اهمال كبير. والتطوير عباره عن عمل مشتريات رخام صنى بطول 6 كم وتراك احمر بطول 3 كم وإنشاء 16 "برجولة" مقاسات مختلفه وإنشاء عدد 3 نوافير أرضية وشلال متدرج ونافورة نصف دايرة وادى 5 دورات مياه وعدد 2 غرفه أمن وتطوير المدخل الجنوبى كاملا ومساحات خضراء 38000 متر مسطح وإنشاء خزان مياه أرضى للمياه العماره وآخر لماء الشرب ومنظومة حريق متكاملة ومضحكه مولدات وشبكة إنارة كاملة لكل مكونات الحديقة.

 

بد أ الافتتاح بالسلام الوطنى وبفيلم تسجيلى عن تاريخ الحديقة.

 

 

 

 


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