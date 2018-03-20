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وزير قطاع الأعمال ومحافظ القاهرة يشيدان بتطوير حديقة الميريلاند بمصر الجديدة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:09 م
وزير قطاع الأعمال ومحافظ القاهرة يشيدان بتطوير حديقة الميريلاند بمصر الجديدة حديقة الميرلاند





كتب عبد الحليم سالم
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وجه خالد بدوى وزير قطاع الاعمال العام الشكر لكل الجهات التى ساهمت فى تطوير حديقة الميريلاند خاصة محافظة القاهرة والشركة القابضة للتشييد والتعمير.

 

من جانبه قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، اننى من سكان مصر الجديدة واعرف كل احوالها، لافتا أن اطفاله الصغار تربوا فى حديقة الميريلاند منذ سنوات وقت أن كان عدد السكان قليل فى المنطقة.

 

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح تطوير الحديقة بحضور وزير قطاع الاعمال العام خالد بدوى ووزير قطاع الاعمال العام السابق الدكتور أشرف الشرقاوى، والذى ساهم فى حل مشكلات الحديقة خلال توليه الوزارة.

 

وأضاف محافظ القاهرة أنه مع اكتمال المرحلة الثانية من التطوير ستكون المنطقة قبلة للمحافظات المجاورة، تزامنا مع تطوير جراج روكسى الذكى الذى يسع 1700 سيارة مما سيقضى على اى تكدس.

 

من جانبه قال المهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير، إن شركة مصر الجديدة متوقع لها مستقبل كبير فى مجال التطوير العقارى، لافتا انها تقوم بدور مجتمعى كبير.

 

لافتا إننا نسعى للشراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات العقارية، مشيدا بدور وزير قطاع الأعمال العام السابق الدكتور أشرف الشرقاوى فى تطوير الحديقة.

 

من جانبه وجه النائب كريم سالم، الشكر لكل من ساهم فى تطوير الحديقة، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الحكومة مع الشعب بهدف التنمية.

 


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حديقة الميريلاند

افتتاح حديقة الميريلاند

عاطف عبد الحميد

قطاع الاعمال العام




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