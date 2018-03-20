وزير قطاع الأعمال العام يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة للأدوية والكيماويات







كتب عبد الحليم سالم

أصدر خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم (21) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة ثلاث سنوات، بمناسبة انتهاء مدة المجلس فى 16/2/2018.

وشمل القرار تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 10 إلى 7 أعضاء وفقًا للحد الأدنى لتشكيل المجلس المنصوص عليه فى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991، حيث تم تعيين الدكتور أحمد معتز فتحى حجازى رئيسًا متفرغًا لمجلس الإدارة خلفًا لمحمد ونيس، وإضافة خمسة أعضاء جدد إلى جانب أحمد فؤاد طه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ووفقًا للقرار، فإن الأعضاء غير المتفرغين الجدد ومتوسط أعمارهم فى الأربعينات هم: رامى البرعى – محامى حر يتمتع بخبرة قانونية واسعة فى مجالات عدة، محمد عباس فايد العضو المنتدب لبنك عودة ولديه خبرة بنكية ومالية واسعة، معتز فاروق رئيس القطاع المالى لمجموعة القلعة وعضو مجلس الإدارة – خبرة عملية طويلة فى مجال التمويل والمحاسبة، تامر وجيه رئيس مجلس إدارة شركة "برايم" ويتمتع بخبرة واسعة فى مجال إدارة الأعمال، نيفين عبد العزيز أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ولديها خبرة متميزة فى مجالات الاقتصاد وتمويل الأعمال التجارية وتحليل الاستثمارات.

وأكد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تهدف إلى دعم مجالس إدارات الشركات بخبرات متنوعة وشابة لضخ دماء جديدة فى تلك المجالس، وتقدم بالشكر الأعضاء الذين خرجوا من التشكيل الجديد للمجلس، متمنيًا التوفيق الأعضاء الجدد وتشكيل المجلس الحالى خلال الفترة المقبلة وموجهًا إياهم بضرورة سرعة التعرف على المشكلات والتحديات التى تواجه الشركات التابعة وإيجاد حلول غير تقليدية لمواجهتها.