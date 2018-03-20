video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير قطاع الأعمال العام يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة للأدوية والكيماويات

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:52 م
وزير قطاع الأعمال العام يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة للأدوية والكيماويات خالد بدوى وزير قطاع الأعمال





كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

 أصدر خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم (21) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة ثلاث سنوات، بمناسبة انتهاء مدة المجلس فى 16/2/2018.

وشمل القرار تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 10 إلى 7 أعضاء وفقًا للحد الأدنى لتشكيل المجلس المنصوص عليه فى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991، حيث تم تعيين الدكتور أحمد معتز فتحى حجازى رئيسًا متفرغًا لمجلس الإدارة خلفًا لمحمد ونيس، وإضافة خمسة أعضاء جدد إلى جانب أحمد فؤاد طه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ووفقًا للقرار، فإن الأعضاء غير المتفرغين الجدد ومتوسط أعمارهم فى الأربعينات هم:  رامى البرعى – محامى حر يتمتع بخبرة قانونية واسعة فى مجالات عدة،  محمد عباس فايد العضو المنتدب لبنك عودة ولديه خبرة بنكية ومالية واسعة،  معتز فاروق  رئيس القطاع المالى لمجموعة القلعة وعضو مجلس الإدارة – خبرة عملية طويلة فى مجال التمويل والمحاسبة،  تامر وجيه رئيس مجلس إدارة شركة "برايم" ويتمتع بخبرة واسعة فى مجال إدارة الأعمال،  نيفين عبد العزيز أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ولديها خبرة متميزة فى مجالات الاقتصاد وتمويل الأعمال التجارية وتحليل الاستثمارات.

وأكد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تهدف إلى دعم مجالس إدارات الشركات بخبرات متنوعة وشابة لضخ دماء جديدة فى تلك المجالس، وتقدم بالشكر الأعضاء الذين خرجوا من التشكيل الجديد للمجلس، متمنيًا التوفيق الأعضاء الجدد وتشكيل المجلس الحالى خلال الفترة المقبلة وموجهًا إياهم بضرورة سرعة التعرف على المشكلات والتحديات التى تواجه الشركات التابعة وإيجاد حلول غير تقليدية لمواجهتها.

 

 


إضافة تعليق

خالد بدوى

القابضة الكيماوية

اخبار الاقتصاد

تشكيل القابضة الكيماوية




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة