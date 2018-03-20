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وزير قطاع الأعمال العام يعين مدحت نافع رئيسًا للشركة القابضة للصناعات المعدنية

الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:33 ص
وزير قطاع الأعمال العام يعين مدحت نافع رئيسًا للشركة القابضة للصناعات المعدنية مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية





عبد الحليم سالم
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أصدر خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم (20) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وتضمن القرار تعيين  الدكتور مدحت أنور نافع رئيسا لمجلس الإدارة - والذى كان يشغل منصب العضو المتفرغ للشؤون المالية والاستثمار - خلفًا للمهندس السيد عبد الوهاب ، مع تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 7 بدلًا من 9 أعضاء بينهم 3 أعضاء جدد، لينخفض بذلك متوسط أعمار أعضاء المجلس من الستينات إلى الأربعينات.

وجاء تشكيل المجلس الجديد بحسب بيان الوزارة اليوم ، على النحو التالى : الدكتور مدحت أنور نافع رئيس مجلس الإدارة، نضال القاسم عصر – عضو غير متفرغ ، و الدكتور جمال محمد مجاهد - عضو غير متفرغ ، و المهندس خالد منير الفقى - ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أما الأعضاء غير المتفرغين الجدد فهم : حسام عبد العزيز مدير قطاع تنمية الأعمال بشركة تنمية المشروعات الصناعية ذو خبرة فنية واسعة ، ومينوش عبد المجيد العضو المنتدب لشركة "يونيون كابيتال" لإدارة صناديق الاستثمار ولديها خبرة متميزة فى مجال التحليل المالى، والمستشار محمود عبد البارى نائب رئيس مجلس الدولة من ذوى الخبرة القانونية.

ووجه خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام مجلس الإدارة بتشكيله الجديد ببذل أقصى الجهود والعمل وفق خطط واستراتيجيات طموحة لتحقيق تغيير شامل وجذرى فى أداء الشركات التابعة وتحسين الأداء ، مؤكدًا حرص الوزارة على تنويع الخبرات بمجالس الإدارات ودعمها بعناصر شابة لضخ دماء جديدة فى مختلف المجالات ، وتوجه بالشكر للأعضاء الذين خرجوا من التشكيل متمنيا لهم التوفيق.

 

 


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