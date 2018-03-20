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وزير: فرنسا تتوقع حصول الاتحاد الأوروبى على إعفاء كامل من رسوم أمريكا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:18 ص
وزير: فرنسا تتوقع حصول الاتحاد الأوروبى على إعفاء كامل من رسوم أمريكا برونو لو مير وزير المالية الفرنسى





رويترز
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قال وزير المالية الفرنسى برونو لو مير،أمس الإثنين إن فرنسا تتوقع حصول الاتحاد الأوروبى على إعفاء كامل من الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات الألومنيوم والصلب والمقرر أن تدخل حيز التطبيق فى 23 مارس.

وقال لو مير للصحفيين بعد اليوم الأول من قمة لمجموعة العشرين فى بوينس ايرس "كنت واضحا مع (وزير الخزانة الأمريكي) ستيف منوتشين بأننا ننتظر إعفاء كاملا من هذه الرسوم الأمريكية الجديدة للاتحاد الأوروبى كله".

وأضاف "أعتقد أننا قد نصل لذلك الهدف. هو صعب، (لكنه) ليس بعيد المنال".


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أخبار العالم اليوم

الرسوم الأمريكية

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