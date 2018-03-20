وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة بعد لقائه الرئيس السيسى







كتب أحمد حمادة

غادر مطار القاهرة، منذ قليل، نيكولاس كوتزياس وزير الخارجية اليونانى بعد زيارة لمصر التقلى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسى.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع اليونان، بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ومشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور فى الوقت الحالى على صعيد العديد من المجالات، وكذلك التعاون فى إطار الآلية الثلاثية مع قبرص خاصة فى مجال الطاقة فى شرق المتوسط. كما أعرب السيسى عن تقدير مصر لمواقف القيادة والشعب اليونانى الداعمة لمصر خاصة فى أعقاب ثورة 30 يونيو.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الخارجية اليونانى أكد اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها التاريخية مع مصر فى ظل مكانتها وما تتمتع به من ثقل مركزى ودور محورى فى المنطقة، فضلاً عن دورها الرئيسى فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، معرباً عن تقديره وإعجابه بما حققته مصر من نجاح وتقدم فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وما تشهده من نقلة نوعية فى شتى المجالات خاصة على صعيد البنية التحتية والمشروعات العملاقة التى تعكس جهداً كبيراً خلال السنوات الأربع الماضية.

كما ثمن وزير الخارجية اليونانى آلية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص، مشيراً إلى أنها تعد نموذجاً ناجحاً للتنسيق والتعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.