video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير: اليابان قد تحصل على إعفاء من الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:59 م
وزير: اليابان قد تحصل على إعفاء من الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم ترامب - أرشيفية





رويترز
إضافة تعليق

قال وزير التجارة اليابانى هيروشيجى سيكو، اليوم الثلاثاء، إن هناك احتمالا كبيرا لإعفاء بلاده من الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم على حسب كل صنف.

وقال سيكو إنه على دراية بأن شركات إنتاج الصلب اليابانية وغيرها تشجع زبائنها الأمريكيين على التقدم للحصول على إعفاءات. وأضاف أن منتجات الصلب والألومنيوم اليابانية أسهمت بشكل كبير فى الصناعة الأمريكية ولا بديل عنها.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مضى قدما فى وقت سابق من هذا الشهر فى فرض رسوم نسبتها 25% على واردات الصلب وعشرة بالمئة على واردات الألومنيوم لكنه أعفى كلا من كندا والمكسيك وعرض إمكانية استثناء حلفاء آخرين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البيت الأبيض: ترامب يتفاوض مع بضع دول بشأن الرسوم الجمركية

ترقب بين مصنعى الصلب بعد فرض رسوم جمركية على وارداته للسوق الأمريكى

إدارة ترامب تفرض رسوما جمركية على بعض أنواع الورق المستورد من كندا

الأردن يعتزم إعادة الرسوم الجمركية على السلع التركية المستوردة

مؤشر نيكى يغلق مرتفعا لليوم الرابع رغم مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

اخبار عالميه

اليابان

ترامب

امريكا

الحديد والصلب

رسوم جمركيه




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة