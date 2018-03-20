وزير: اليابان قد تحصل على إعفاء من الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم







رويترز

قال وزير التجارة اليابانى هيروشيجى سيكو، اليوم الثلاثاء، إن هناك احتمالا كبيرا لإعفاء بلاده من الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم على حسب كل صنف.

وقال سيكو إنه على دراية بأن شركات إنتاج الصلب اليابانية وغيرها تشجع زبائنها الأمريكيين على التقدم للحصول على إعفاءات. وأضاف أن منتجات الصلب والألومنيوم اليابانية أسهمت بشكل كبير فى الصناعة الأمريكية ولا بديل عنها.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مضى قدما فى وقت سابق من هذا الشهر فى فرض رسوم نسبتها 25% على واردات الصلب وعشرة بالمئة على واردات الألومنيوم لكنه أعفى كلا من كندا والمكسيك وعرض إمكانية استثناء حلفاء آخرين.