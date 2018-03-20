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الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:33 م
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وزير: الهند والولايات المتحدة ستبحثان قيود واردات الصلب

الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:53 م
وزير: الهند والولايات المتحدة ستبحثان قيود واردات الصلب ترامب - أرشيفية





رويترز
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قال وزير التجارة الهندى سوريش برابهو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستبحث مع الولايات المتحدة على نحو ثنائى القيود المفروضة على واردات الصلب فى ظل تنامى المخاوف من تصاعد حرب تجارية بشأن الرسوم الجمركية.

وأبلغ برابهو الصحفيين أن الولايات المتحدة ملتزمة بمنظمة التجارة العالمية حتى فى الوقت الذى أثارت فيه واشنطن بواعث قلق بخصوص دور المنظمة ودعت إلى إصلاحات.

ويمضى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قدما فى فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم، لكنه استثنى كندا والمكسيك وعرض احتمال استثناء حلفاء آخرين، متراجعا عن موقف سابق لا يتضمن استثناءات.

 

 


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