وزير النقل يفتتح برج كهربة إشارات السكة الحديد بإيتاى البارود الخميس

وزير النقل يفتتح برج كهربة إشارات السكة الحديد بإيتاى البارود الخميسالثلاثاء، 20 مارس 2018 01:00 ص
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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يفتتح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الخميس المقبل، برج كهربة إشارات إيتاى البارود بخط "القاهرة - الإسكندرية" ضمن مشروع كهربة إشارات الخط بالكامل.
كان المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، أكد أنه مخطط الإنتهاء من مشروع كهربة إشارات خط القاهرة بالكامل أبريل 2018، مؤكدًا أن هذا المشروع سيساعد التحكم فى حركة القطارات آليا وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى.
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