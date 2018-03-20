video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل يفتتح برج كهربة إشارات السكة الحديد بإيتاى البارود الخميس

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:00 ص
وزير النقل يفتتح برج كهربة إشارات السكة الحديد بإيتاى البارود الخميس الدكتور هشام عرفات وزير النقل





كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

يفتتح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الخميس المقبل، برج كهربة إشارات إيتاى البارود بخط "القاهرة - الإسكندرية" ضمن مشروع كهربة إشارات الخط بالكامل.
 
كان المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، أكد أنه مخطط الإنتهاء من مشروع كهربة إشارات خط القاهرة بالكامل أبريل 2018، مؤكدًا أن هذا المشروع سيساعد التحكم فى حركة القطارات آليا وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل: القيادة السياسية تعتبر قطاع النقل البحرى أحد دعائم الاقتصاد

وزيرا النقل وقطاع الاعمال يبحثان زيادة التعاون بين فى قطاع النقل البحرى

وزير النقل

السكة الحديد

حركة القطارات

خط قطارات القاهرة الاسكندرية




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة