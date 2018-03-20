وزير القوى العاملة يكرم اليوم الأمهات المثاليات بـ27 مديرية

وزير القوى العاملة يكرم اليوم الأمهات المثاليات بـ27 مديريةالثلاثاء، 20 مارس 2018 05:00 ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يشهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بديوان عام الوزارة، حيث سيكرم الوزير الأمهات المثاليات على مستوى قطاعات الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بمنحهم شهادات تقدير ومبلغ مالى.
كما سيشهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، احتفالية سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة النائبة البرلمانية مايسة عطوة، لتكريم الأمهات المثاليات وأسر الشهداء، فضلا عن تدشين مبادرة "لأنك أمى".
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