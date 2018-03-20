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وزير القوى العاملة يزور العاصمة الإدارية الخميس لمتابعة الكشف الطبى على العمال

الثلاثاء، 20 مارس 2018 05:41 م
وزير القوى العاملة يزور العاصمة الإدارية الخميس لمتابعة الكشف الطبى على العمال محمد سعفان وزير القوى العاملة





كتب محمود راغب
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يجرى محمد سعفان وزير القوى العاملة، الخميس المقبل، زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ القافلة الثانية لإجراء الكشف الطبي والعلاج للعاملين بها.
 
 
وتتضمن الزيارة إجراء العمليات الجراحية مجانا للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تسجيل 950 عاملا، وذلك من خلال بروتوكول التعاون الموقع مؤخرًا مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.
 
     

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