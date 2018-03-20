وزير القوى العاملة يزور العاصمة الإدارية الخميس لمتابعة الكشف الطبى على العمال

وزير القوى العاملة يزور العاصمة الإدارية الخميس لمتابعة الكشف الطبى على العمالالثلاثاء، 20 مارس 2018 05:41 م
محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يجرى محمد سعفان وزير القوى العاملة، الخميس المقبل، زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ القافلة الثانية لإجراء الكشف الطبي والعلاج للعاملين بها.
وتتضمن الزيارة إجراء العمليات الجراحية مجانا للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تسجيل 950 عاملا، وذلك من خلال بروتوكول التعاون الموقع مؤخرًا مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.
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