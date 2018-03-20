وزير القوى العاملة لأمهات الشهداء: أصعب إحساس أن تفقد الأم أعز ما تملك

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، التحية والتقدير للمرأة المصرية العظيمة الوطنية المخلصة، مؤكدا :"أعظم ما فى المرأة المصرية هى الأم وفيها كل الصفات الحسنه اللى خلقها ربنا ".

وأضاف وزير القوى العاملة، خلال احتفالية المرأة العاملة باتحاد عمال مصر لتكريم 23 أما مثالية، أن المرأة المصرية يشهد لها الجميع خاصة بعد 2011 ، قائلا :"المرأة المصرية بتقف قدام اللجان من الساعة 7 الصبح حبا وحرصا على مستقبل مصر ".

وقدم سعفان التحية لأمهات الشهداء باكيا: " إحساس صعب قوى لما تفقد أعز ما تملك الأم وهو الابن"، مؤكدا أن ما تشهده مصر اليوم من انجازات ومشروعات ضخمة تعد المرأة المصرية شريكا أساسيا فيه، موضحا أن القيادة السياسية والدولة المصرية تقدر دور المرأة فى رسم المستقبل .

وفى ختام الاحتفالية كرم وزير القوى العاملة محمد سعفان، أمهات الشهداء والأمهات المثاليات.