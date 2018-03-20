video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الصناعة يتوقع زيادة التجارة البينية الأفريقية بنسبة 52% بحلول 2022

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:14 م
وزير الصناعة يتوقع زيادة التجارة البينية الأفريقية بنسبة 52% بحلول 2022 المهندس طارق قابيل وزير التجارة





كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

توقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، زيادة التجارة البينية الأفريقية بنسبة 52% بحلول عام 2022 وذلك وفقا لبيانات صادرة عن منظمة الامم المتحدة.

 

ويشارك طارق قابيل وزير التجارة والصناعة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى بفعاليات القمة الأفريقية المنعقدة لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتى تضم 55 دولة افريقية والتى تعقد بالعاصمة الرواندية كيجالى تحت مظلة الاتحاد الافريقى، وبمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية ووزراء التجارة وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى وأعضاء البرلمانات الأفريقية وشركاء التنمية.

 

وقال الوزير، فى بيان له اليوم، أن التوقيع على اتفاق منطقة التجارة الحرة الافريقية القارية يمثل خطوة هامة نحو السوق المشتركة الأفريقية ونقلة جديدة للوصول للتكامل الاقتصادى الأفريقى، مشيراً إلى أن الاتفاق يحقق المصلحة المشتركة لكافة الدول الأفريقية ويعزز طموحات القارة السمراء فى استعادة مكانتها على خريطة التجارة العالمية.

 

ولفت قابيل إلى أن الاتفاق يتماشى مع التوجهات الحالية للقيادة السياسية فى مصر نحو الاندماج والتكامل مع اشقائها الافارقة وبما يضمن تعزيز التواجد المصرى بمحيطها الافريقى على المستوين السياسى والاقتصادى، منوها إلى أن هذا الاتفاق يعد أولى خطوات رؤية افريقيا 2063 "أفريقيا التى نريدها"

 

وأضاف قابيل أن الرئيس الرواندى بول كإجامى رئيس الاتحاد الأفريقى الجديد وموسى فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى سيترأسان قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية للإعلان رسمياً عن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية فى حال توافق الدول العضاء، لافتا إلى أن المنطقة تغطى مجالات التجارة فى السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طارق قابيل يبحث مع وزيرة التجارة الخارجية لإقليم بروكسل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك

التجارة والصناعة

طارق قابيل

اخبار الاقتصاد

حجم التجارة مع افريقيا




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة