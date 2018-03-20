وزير الصناعة يتوقع زيادة التجارة البينية الأفريقية بنسبة 52% بحلول 2022







كتب إسلام سعيد

توقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، زيادة التجارة البينية الأفريقية بنسبة 52% بحلول عام 2022 وذلك وفقا لبيانات صادرة عن منظمة الامم المتحدة.

ويشارك طارق قابيل وزير التجارة والصناعة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى بفعاليات القمة الأفريقية المنعقدة لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتى تضم 55 دولة افريقية والتى تعقد بالعاصمة الرواندية كيجالى تحت مظلة الاتحاد الافريقى، وبمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية ووزراء التجارة وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى وأعضاء البرلمانات الأفريقية وشركاء التنمية.

وقال الوزير، فى بيان له اليوم، أن التوقيع على اتفاق منطقة التجارة الحرة الافريقية القارية يمثل خطوة هامة نحو السوق المشتركة الأفريقية ونقلة جديدة للوصول للتكامل الاقتصادى الأفريقى، مشيراً إلى أن الاتفاق يحقق المصلحة المشتركة لكافة الدول الأفريقية ويعزز طموحات القارة السمراء فى استعادة مكانتها على خريطة التجارة العالمية.

ولفت قابيل إلى أن الاتفاق يتماشى مع التوجهات الحالية للقيادة السياسية فى مصر نحو الاندماج والتكامل مع اشقائها الافارقة وبما يضمن تعزيز التواجد المصرى بمحيطها الافريقى على المستوين السياسى والاقتصادى، منوها إلى أن هذا الاتفاق يعد أولى خطوات رؤية افريقيا 2063 "أفريقيا التى نريدها"

وأضاف قابيل أن الرئيس الرواندى بول كإجامى رئيس الاتحاد الأفريقى الجديد وموسى فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى سيترأسان قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية للإعلان رسمياً عن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية فى حال توافق الدول العضاء، لافتا إلى أن المنطقة تغطى مجالات التجارة فى السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة.