وزير الشباب لخالد أبو بكر: سأرد على المسيئين فى التوقيت المناسب







وعد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، الإعلامى خالد أبو بكر بألا يستمر صمته طويلا ضد كل ما يتعرض له من إساءات، وقال إن رده سيكون فى التوقيت المناسب، وبإجراءات محسوبة بدقة.

ورد المهندس خالد عبد العزيز جاء فى تعليق له على صفحة خالد أبو بكر بموقع فيس بوك، بعدما تحدث أبو بكر خلال حلقة أمس من برنامج "الحياة اليوم" قائلا، إن الوزراء هم من يساندون أفراد الشعب المصرى فى الحصول على حقوقهم، ولكننا نجد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، يتعرض على مدى 3 أيام متواصلة لخطاب لا يليق من قبل البعض، وتابع: "لماذا سكت خالد عبد العزيز أنا لا أعلم".

وأضاف "أبو بكر"، أن الحكومة المصرية تسكت عما يتعرض له وزير الشباب والرياضة، وتابع:"لكن من حقى كمواطن، أن الخطاب اللى يوجه لضابط الجوازات فى المطار يمثل الدولة.. وأرجو فى اجتماع الحكومة القادم أن يتساءلوا فيما بينهم.. هل من الطبيعى أن تتم مخاطبة الوزراء بهذا الشكل؟".

واستكمل خالد أبو بكر، قائلا: "إن كان هذا الأسلوب "مرضى" للحكومة فمرحباً بهذه السياسة التى وضعتوها.. وإن كان لا يليق كما أرى أعتقد أنه وجب أن نقول إننا نتحدث عن دولة"، متمنياً أن تصل رسالته هذه للحكومة المصرية.

ورد خالد عبد العزيز فى تعليقه قائلا: "أشكرك جدا خالد بك، وكمان لحديثك عن أدائى ومقدر لشعورك واستيائك للصمت غير المبرر، وبإذن الله الرد سيكون فى التوقيت المناسب وبالإجراءات المحسوبة بدقة، تحياتى ".