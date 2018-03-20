وزير الشباب لخالد أبو بكر: سأرد على المسيئين فى التوقيت المناسب

وزير الشباب لخالد أبو بكر: سأرد على المسيئين فى التوقيت المناسبالثلاثاء، 20 مارس 2018 12:58 م
خالد أبو بكر وخالد عبد العزيز
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وعد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، الإعلامى خالد أبو بكر بألا يستمر صمته طويلا ضد كل ما يتعرض له من إساءات، وقال إن رده سيكون فى التوقيت المناسب، وبإجراءات محسوبة بدقة.
ورد المهندس خالد عبد العزيز جاء فى تعليق له على صفحة خالد أبو بكر بموقع فيس بوك، بعدما تحدث أبو بكر خلال حلقة أمس من برنامج "الحياة اليوم" قائلا، إن الوزراء هم من يساندون أفراد الشعب المصرى فى الحصول على حقوقهم، ولكننا نجد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، يتعرض على مدى 3 أيام متواصلة لخطاب لا يليق من قبل البعض، وتابع: "لماذا سكت خالد عبد العزيز أنا لا أعلم".
وأضاف "أبو بكر"، أن الحكومة المصرية تسكت عما يتعرض له وزير الشباب والرياضة، وتابع:"لكن من حقى كمواطن، أن الخطاب اللى يوجه لضابط الجوازات فى المطار يمثل الدولة.. وأرجو فى اجتماع الحكومة القادم أن يتساءلوا فيما بينهم.. هل من الطبيعى أن تتم مخاطبة الوزراء بهذا الشكل؟".
واستكمل خالد أبو بكر، قائلا: "إن كان هذا الأسلوب "مرضى" للحكومة فمرحباً بهذه السياسة التى وضعتوها.. وإن كان لا يليق كما أرى أعتقد أنه وجب أن نقول إننا نتحدث عن دولة"، متمنياً أن تصل رسالته هذه للحكومة المصرية.
ورد خالد عبد العزيز فى تعليقه قائلا: "أشكرك جدا خالد بك، وكمان لحديثك عن أدائى ومقدر لشعورك واستيائك للصمت غير المبرر، وبإذن الله الرد سيكون فى التوقيت المناسب وبالإجراءات المحسوبة بدقة، تحياتى ".
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عدد الردود 0
بواسطة:
زملكاوي بيقول الحق
الوزير حالد عبد العزيز رجل محترم وعفيف اللسان ومجهوداته واضحة ! ولاعزاء للفشلة بذيئي اللسـان !
وزير الشباب والرياضة رجل محترم ويبذل مجهودا ملموسا في المجال الرياضي ويرتبط بعلاقات جيدة ومحترمة مع الجميع إلا مع ذلك الرجل المدعو الريس حنفي والذي تقريبا متخانق مع مصر كلها ولم يسلم احد من لسانه البذيء ولكن أعتقد ان رد وزير الشباب والرياضة سيكون مزلزلا وبالقانون وبدون تطاول .. فهذا الشحص المدعو مورتا أو مرتضى منصور يعلّق فشله وصفعاته المتكررة على وزارة الشباب والرياضة والكل فاهم ذلك بما فيهم الزملكاوية ويجب ان يرحل هذا الشخص المدعو الريس حنفي عن الحقل الرياضي حرصا على سمعة مصر .
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد الفيومى
زمن الخوف من الجعجعه
اتمنى أن أجد أى رجل دوله يوقف رئيس الزمالك عند حدوده والا سوف نصدق انه الرجل الخارق الذى يمتلك كل ملفات مواطنى جمهورية مصر العربية